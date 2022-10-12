غزو أوكرانيا: كييف تعلن استعادة خمس بلدات من قبضة الروس في خيرسون

أعلنت الرئاسة الأوكرانية صباح الأربعاء أن قواتها استعادت خمس بلدات من القوات الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية حيث تقود أوكرانيا هجوماً مضاداً، مما أدّى إلى تراجع القوات الروسية في منطقة أعلنت موسكو ضمّها.

وقالت الرئاسة في بيان "حرّرت القوات الأوكرانية خمس بلدات أخرى في مقاطعة بيريسلاف الواقعة في منطقة خيرسون: نوفوفاسيليفكا، نوفوغريغوريفكا، نوفا كاميانكا، تريفونيفكا، شيرفوني".

وكانت خيرسون، المركز الإداري لمنطقة خيرسون الأوسع، واحدة من أوائل المدن التي سقطت في يد القوات الروسية بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، قال إيفان فيدوروف، الرئيس المنفي لبلدية مليتوبول التي تسيطر عليها روسيا جنوب منطقة زابوريجيا، على تطبيق تيليجرام، إن انفجارا قويا حدث في المدينة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن الشرطة المحلية التي عينتها روسيا، أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من السوق المركزي في المدينة. وأفادت الوكالة بعدم وقوع إصابات.

روسيا تعلن إحباط هجوم نُسب إلى كييف

قالت أجهزة الأمن الروسية الأربعاء، إنها أحبطت محاولة هجوم في منطقة موسكو وأخرى في بريانسك بالقرب من أوكرانيا، متهمة كييف بالتحضير لهذه الهجمات.

وفي بيانين منفصلين نقلتهما وكالات أنباء روسية، قال جهاز الأمن الفدرالي إنه اعتقل أوكرانيا يشتبه في قيامه بالتحضير لهجوم بقاذفة صواريخ في منطقة موسكو، وآخر متهماً بأنه أراد تنظيم هجوم بالمتفجرات على مركز لوجستي في بريانسك.

توقيف 8 مشتبه بهم في تفجير جسر القرم

أعلنت الاستخبارات الروسية الأربعاء أنها اعتقلت ثمانية مشتبه بهم، بينهم خمسة روس، للاشتباه في مشاركتهم في تجهيز الهجوم التفجيري الذي ضرب جسر القرم السبت.

وقالت الاستخبارات في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن هذا "الهجوم الإرهابي" من تنظيم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تمّ إخفاء المتفجّرات في "لفائف تغليف بلاستيكية" أُرسلت في آب/أغسطس من ميناء أوديسا في أوكرانيا، ثم عبرت بلغاريا وجورجيا وأرمينيا، قبل دخولها إلى روسيا.

نظام دفاعي مضاد للطائرات

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة نُشرت مساء الثلاثاء أن أوكرانيا تلقت أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا.

وقال ريزنيكوف إن "عهدا جديدا للدفاع الجوي بدأ" في أوكرانيا.

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022

حشد أميركي لمشروع قرار أممي

كثّفت الولايات المتّحدة الثلاثاء جهودها الرامية لحشد تأييد أكبر عدد ممكن من الدول لمشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتّحدة يدين ضمّ روسيا أربع مناطق أوكرانية.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "نعتقد أنّ أوان الحياد قد ولّى"، وأضاف "لا يمكن أن يكون هناك حياد في وضع مماثل".

وبدأت الجمعية العامة للأمم المتّحدة عصر الإثنين مناقشة مشروع قرار قدّمته أوكرانيا وشارك في صياغته الاتّحاد الأوروبي يندّد بضمّ روسيا أربع مناطق أوكرانية، في خطوة يسعى من خلالها الغرب لإثبات عزلة موسكو على الساحة الدولية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ التصويت على النصّ يمكن أن يحصل الأربعاء أو "على الأرجح الخميس".

وبانتظار حصول التصويت، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات هاتفية مع عدد من القادة الأجانب، من بينهم الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، ومع العديد من نظرائه في سائر أنحاء العالم، وذلك في محاولة منه لحشد تأييد أكبر عدد ممكن من الدول لمشروع القرار.

وفي الواقع فإنّ الحملة التي يقودها بلينكن لحشد التأييد لمشروع القرار المناهض لروسيا بدأها الأسبوع الماضي خلال جولة قام بها في أميركا اللاتينية وشملت كولومبيا وتشيلي والبيرو، حيث طلب من كلّ القادة الذين التقاهم التصويت لصالح النصّ.

وحمل الوزير الأميركي هذا المطلب معه إلى ليما حيث شارك يومي الخميس والجمعة في أعمال الجمعية العامة لمنظمة البلدان الأميركية.

والثلاثاء أجرى بلينكن ومساعدته للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأميركية، نقاشاً عبر الفيديو مع ممثّلين عن حوالي 100 دولة.

وقال برايس إنّ بلينكن ونولاند شدّدا على مسامع محادثيهم على ضرورة أن تتمّ "محاسبة روسيا على ضمّها غير القانوني أراضيَ في أوكرانيا".

ومع أنّ قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانوناً، إلا أنّ واشنطن تأمل من خلال مشروع القرار إثبات عزلة موسكو على الساحة الدولية.

وخلافاً لمجلس الأمن الدولي حيث تمتلك روسيا مع أربع دول أخرى (الولايات المتّحدة والصين وبريطانيا وفرنسا) حقّ النقض، فإنّ الفيتو ليس له وجود في الجمعية العامة.

وخلال تصويت جرى أخيراً في مجلس الأمن الدولي لم يصوّت أيّ عضو إلى جانب روسيا، لكنّ أربع دول هي الصين والهند والبرازيل والغابون امتنعت عن التصويت.

والإثنين رجّح مسؤول أوروبي أن يحظى مشروع القرار في الجمعية العامة بما بين 100 و140 صوتاً.

بايدن: بوتين أساء التقدير

وشدّد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء على أنّ نظيره الروسي فلايديمر بوتين "أساء تقدير" قدرة قواته على احتلال أوكرانيا، و"حساباته أخطأت تماماً" بالنسبة للمقاومة التي كان يتوقّع أن يواجهها.

وقال بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية "أعتقد أنّه شخص عقلاني أساء التقدير بشكل كبير". وأضاف أنّ بوتين "كان يعتقد أنّه سيُستقبل بالأحضان (...) وأعتقد أنّ حسابته أخطأت تماماً".

من جهة ثانية، أكّد الرئيس الأميركي أنّ ليست لديه "أيّ نيّة" للقاء نظيره الروسي خلال قمة مجموعة العشرين المقرّرة في أندونيسيا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكن من دون أن يستبعد تماماً هذه الإمكانية إذ قال إنّ "الأمر مرهون" بالظروف. وقال بايدن "أنظر، ليست لديّ أيّ نيّة للقائه".

وأضاف "لكن على سبيل المثال، إذا جاء إليّ في قمّة العشرين وقال إنّه يريد أن يتحدّث بشأن إطلاق سراح (نجمة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا) بريتني غرينر، فسألتقي به. أقصد أنّ الأمر مرهون" بالظروف.

لكنّ الرئيس الأميركي أكّد أنّه يرفض "التفاوض مع روسيا على أيّ شيء يتعلّق ببقائهم (الروس) في أوكرانيا أو احتفاظهم بجزء من أوكرانيا".

وردّاً على سؤال بشأن تلويح بوتين بإمكانية استخدام السلاح النووي ضدّ أوكرانيا، أجاب بايدن "لا أعتقد أنّه سيفعل ذلك. لكنّني أعتقد أنّه أمر غير مسؤول من جهته أن يتحدّث عن ذلك".