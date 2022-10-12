شاهد: إنقاذ عائلة أوكرانية من تحت الأنقاض في أعقاب غارة روسية على زابوريجيا

نشرت خدمة الطوارئ الأوكرانية لقطات لعائلة تم إنقاذها من تحت أنقاض منزلها في أعقاب غارة روسية على زابوريجيا، الأربعاء.

وأظهر مقطع الفيديو فريق الإنقاذ وهو يساعد فتاة صغيرة على الخروج من خلال فتحة صغيرة من الطابق السفلي يتبعها والدها ووالدتها.

وأشارت مصادر إلى أن 12 صاروخا سقط على مدينة زابوريزجيا الجنوبية مما أدى إلى اندلاع حريق كبير، ملحقا خسائر جسيمة في البنية التحتية للطاقة والمناطق المدنية.

كما أوضح مسؤول محلي أن الصواريخ أصابت مدرسة ومباني سكنية ومنشآت طبية. لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات وفقا لأمين مجلس المدينة أناتولي كورتيف.

تعرضت زابوريجيا، التي تقع بالقرب من خط المواجهة، بشكل متكرر للقصف في الأسابيع الأخيرة وهي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.