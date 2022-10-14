برلين تحقق هدفها بملء احتياطاتها من الغاز بنسبة 95%

أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أنها حققت هدفها القاضي بملء احتياطاتها من الغاز بنسبة 95% بشكل مبكر، رغم توقف الإمدادات الروسية عبر خط أنابيب نورد ستريم بصورة تامة منذ مطلع أيلول/سبتمبر.

وأكدت وزارة الاقتصاد في بيان "تخطت الاحتياطات اليوم عتبة 95% ووصلت إلى 95,14%".

وبذلك تكون ألمانيا قد توصلت إلى هدفها قبل أسبوعين من التاريخ الذي حددته الحكومة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في البيان "رغم توقف نورد ستريم 1، امتلأت الاحتياطات باسرع مما كان متوقعاً".

وكانت إمدادات الغاز الروسي تمثل أكثر من 55% من واردات ألمانيا قبل الحرب في أوكرانيا.

ومنذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد في 24 شباط/فبراير، تراجعت واردات الغاز الروسي بشكل كبير إلى أن توقفت تماماً في مطلع ايلول/سبتمبر.

وحددت برلين في تموز/يوليو مجموعة أهداف تقضي بملء احتياطات الغاز بنسبة 95% بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر قبل بدء الشتاء.

ولتحقيق ذلك، أقرت الحكومة سلسلة تدابير لادخار الطاقة، تتضمن زيادة استخدام الفحم الحجري وخفض استهلاك الطاقة في المباني العامة وإجراءات لتحفيز الشركات.

كما خصصت حكومة أولاف شولتس في إجراء إستثنائي 1,5 مليار يورو لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال لضمان الإمدادات.

وزادت ألمانيا إمدادات الغاز ولا سيما من النروج والولايات المتحدة عبر بلجيكا وهولندا.

وعلق يوهان ليليشتام الأستاذ في جامعة بوتسدام متحدثا لوكالة فرانس برس "اشترت ألمانيا كل ما أمكنها".

لكن هذا تسبب بزيادة سعر الغاز على الأسر والشركات في المانيا، وتوقعت برلين أن يتسبب ذلك بركود اقتصادي العام المقبل.

ولا تملك ألمانيا حتى الآن بنى تحتية تسمح لها باستيراد الغاز الطبيعي المسال.

وفي هذا السياق أطلقت الحكومة خمسة مشاريع لإقامة محطات تسمح باستيراد الغاز الطبيعي المسال مباشرة عبر البحر.

ومن المتوقع أن تبدأ إحدى هذه المحطات العمل هذا الشتاء في ميناء فيلهلمسهافن على بحر الشمال.