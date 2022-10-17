شاهد: الرئيس الألماني يستقبل الملك الإسباني وعقيلته بمراسم عسكرية في برلين

استقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر بالملك الإسباني فيليبي السادس وعقيلته الملكة ليتيزيا في قصر بلفيو ببرلين. مراسم الاستقبال جرت بعزف فيلق الموسيقى الاتحادي الألماني النشيدين الوطنيين. وبعد الاستقبال الرسمي أجرى المسؤولان محادثات ثنائية. وصفت صحيفة "الموندو" الإسبانية الزيارة الملكية لألمانيا بأنها "ذات أهمية كبيرة" وتؤكد "الديناميكية الممتازة للعلاقات الثنائية".

زارت الملكة ليتيزيا ألمانيا آخر مرة في ديسمبر- كانون الأول 2014، فيما تعود آخر زيارة للرئيس الألماني وزوجته إلى إسبانيا في أكتوبر- تشرين الأول 2018.

من المقرر أن يستقبل أولاف شولتس، في وقت لاحق، الملك فيليبي السادس في المستشارية، قبل أن يسافر العاهل الإسباني وعقيلته إلى فرانكفورت بعد ظهر الثلاثاء حيث سيقومان بافتتاح الدورة الـ 74 من معرض الكتاب الذي ستكون فيه إسبانيا ضيف شرف لهذا العام.

يجمع معرض فرانكفورت للكتاب حوالي 320 عارضا من إسبانيا من بينهم إيرين فاليجو وأنطونيو مونيوز مولينا.