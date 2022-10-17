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إثيوبيا
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الحكومة الإثيوبية مستعدة للتحاور لكنها تعتزم استعادة السيطرة على المواقع الفدرالية في تيغراي

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بقلم:  يورونيوز
الوزير الأول الإثيوبي أبي أحمد يلقي كلمة أمام أعضاء البرلمان في مدينة أديس أبابا بإثيوبيا.
الوزير الأول الإثيوبي أبي أحمد يلقي كلمة أمام أعضاء البرلمان في مدينة أديس أبابا بإثيوبيا.   -   حقوق النشر  أ ف ب

جددت الحكومة الإثيوبية إعلانها الإثنين أنها مستعدّة لإجراء محادثات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تريد استعادة السيطرة على مواقع اتحادية في منطقة تيغراي الشمالية، وذلك غداة دعوة الاتحاد الإفريقي إلى الوقف "الفوري" للأعمال العدائية.

وقالت السلطات في بيان "من الضروري أن تستعيد الحكومة الإثيوبية السيطرة بشكل فوري على كل المطارات والبنية التحتية الفدرالية الأخرى والمنشآت في منطقة" تيغراي، لـ"حماية سيادة وسلامة أراضي البلاد"، مشيرة إلى أنها "مصمّمة على حلّ سلمي للصراع عبر محادثات السلام برعاية الاتحاد الإفريقي".

كما أعربت الحكومة عن "أسفها العميق" لكلّ "الأضرار التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني"، خلال النزاع الدائر في منطقة تيغراي الإثيوبية بعد مقتل عامل في منظمة غير حكومية في قصف.

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وكرّرت الحكومة في بيان "دعوتها للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية" للمتمرّدين في تيغراي، مستنكرة "عادتهم الراسخة في استخدام المدنيين كدروع بشرية ومنشآت مدنية لأغراض عسكرية".