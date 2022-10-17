كانييه ويست بصدد شراء منصة التواصل الاجتماعي "بارلر"

أعلنت الشركة الأم "بارلمنت" للتكنولوجيا في بيان صحفي أنها توصلت إلى تفاهم مبدئي لبيع تطبيق التواصل الاجتماعي "بارلر" إلى النجم الأمريكي كانييه ويست المعروف أيضا باسم "ييه".

و"بارلر" منصة تجمع مغردين محافظين ويمينيين متشددين ومؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب وأيضاً وأيضاً من أتباع نظريات المؤامرة وعليها ما بين 700 ألف ومليون مستخدم ناشط.

وقال البيان الصحفي للشركة: "سيضمن الاستحواذ المقترح لشركة بارلر دوراً مستقبلياً في إنشاء نظام بيئي غير قابل للإلغاء حيث يتم الترحيب بجميع الأصوات".

وتمّ الأسبوع الماضي إغلاق حسابات ويست على "تويتر" و"إنستغرام" على خلفية منشورات معادية للسامية.

وقد أنشأ ويست منذ ذلك الحين الآن، حساباً على "بارلر" الذي تمّ إطلاقه في العام 2018 وهو تطبيق يفضله العديد من المحافظين الذين يعارضون سياسات الاعتدال على تطبيقات رئيسية مثل "فيسبوك" و"تويتر".

وقال ويست في بيان صحفي: "في عالم تعتبر فيه الآراء المحافظة مثيرة للجدل، علينا التأكد من أن لدينا الحق في التعبير عن أنفسنا بكلّ حرية".

ووافق "بارلر" على بيع التطبيق بالكامل إلى كاني ويست، لكن لم يبرم الطرفان بعد اتفاقية شراء نهائية. ومن المتوقع إنهاء الصفقة في الربع الأخير من عام 2022.

وتتهم أطراف محافظة منذ سنوات تطبيقات الوسائط الاجتماعية التقليدية بإعاقة حرية التعبير والرقابة على المحتوى، مما أدى إلى إنشاء تطبيقات جديدة على غرار "بارلر"، والتي تقدم الحد الأدنى من الإشراف على المحتوى.

وساعد ترامب في إطلاق منصة مماثلة "تروث سوشال"، بعد أن طُرد من "تويتر" في يناير-كانون الثاني 2021 لانتهاكه القواعد على خلفية التحريض على العنف بعد أحداث الشغب في الـ 6 يناير-كانون الثاني حيث اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول.

الرئيس التنفيذي لشركة "بارلر" جورج فارمر، قال في بيان إن الشركة ترحب بكانييه ويست "في الكفاح من أجل حرية التعبير".

وأضاف فارمر: "مع استمرار غوغاء العدالة الاجتماعية بوضع علامات التصويب على الأشخاص، الذين يختلفون معهم ، فإن باب بارلر مفتوح، ووجهة نظره توفر وجهة نظر محايدة على وسائل التواصل الاجتماعي بيئة يمكن للجميع التحدث فيها بحرية".