English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الأرجنتين

الأرجنتين تطالب قطر باعتقال مسؤول إيراني كبير متهم بالهجوم على مركز يهودي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
محسن رضائي (أرشيف)
محسن رضائي (أرشيف)   -   حقوق النشر  MORTEZA FAKHRI NEZHAD/AFP

طلبت وزارة العدل الأرجنتينية من قطر اعتقال مسؤول إيراني كبير يشتبه في مشاركته في هجوم وقع عام 1994 على مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس وأسفر عن سقوط 85 قتيلاً.

وطلب القاضي الاتحادي دانيال رافيكاس في ساعة متأخرة من مساء الإثنين اعتقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية الدكتور محسن رضائي الموجود حالياً في قطر حتى تمكن محاكمته في الأرجنتين.

ولا ترتبط الأرجنتين بمعاهدة لتسليم المجرمين مع قطر.

ولم تحرز التحقيقات في هجوم 1994، عندما انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات خارج مبنى الرابطة الأرجنتينية الإسرائيلية المشتركة، تقدما يذكر.

وألقت المحاكم الأرجنتينية باللائمة في الهجوم على إيران. لكن لم يتم تقديم أي شخص للمحاكمة في تلك القضية أو في تفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992. وتنفي إيران أي دور لها في الهجومين.

وقال رافيكاس في رسالة رسمية تطلب احتجازه "الاتهام الموجه إليه نابع من ثبوت مشاركته في الاجتماع الذي تقرر فيه تنفيذ الهجوم على مقر الرابطة".