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رياضة

شاهد: الأرجنتين تعرض الطائرة المخصصة لنقل منتخبها الوطني لخوض نهائيات كأس العالم في قطر

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بقلم:  يورونيوز
الأرجنيتن
الأرجنيتن   -   حقوق النشر  AFP

عرضت الخطوط الجوية الأرجنتينية في العاصمة بيونس آيرس طائرة من نوع إيرباص، مخصصة للسفر إلى الدوحة خلال نهائيات كأس العالم في قطر. وقد رسمت صور عناصر منتخب كرة القدم الأرجنتيني، يتقدمهم النجم العالمي ليونيل ميسي، الذي احتلت صورته المساحة الأكبر من واجهة الجناح الخلفي للطائرة.

في هذا العرس الكروي، سيتعين على الجماهير الرياضية الوافدة إلى قطر، والبالغين من العمر ست سنوات فأكثر، تقديم نتيجة سلبية لاختبار بي.سي.آر قبل سفرهم بما لا يزيد على 48 ساعة أو الاختبار السريع قبل 24 ساعة من الوصول، وفق اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

ومن المتوقع أن يتدفق 1.2 مليون زائر على قطر، وهو عدد غير مسبوق، لحضور فعاليات البطولة التي تقام بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

المصادر الإضافية • أ ف ب