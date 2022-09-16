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الأرجنتين

شاهد: نائبة رئيس الأرجنتين تتحدث للمرة الأولى بعد تعرضها لمحاولة اغتيال

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بقلم:  يورونيوز
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تعرضت فرنانديز لمحاول اغتيال فاشلة في 1 سبتمبر 2022
تعرضت فرنانديز لمحاول اغتيال فاشلة في 1 سبتمبر 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

تحدثت نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا فرنانديز يوم الخميس للمرة الأولى منذ تعرضها لهجوم في محاولة اغتيال فاشلة.

وقالت فرنانديز إنها اختارت أن تكون بين الجمهور "لتشكر الله والعذراء".

وقالت فرنانديز إنها نجت من الهجوم بفضل مؤيديها، الذين منعوا المهاجم من إعادة تعبئة السلاح، ودون إلحاق أي أذى بالرجل.

واعتقل شخصان كمشتبه بهما في الهجوم، هما رجل برازيلي مسلح يبلغ من العمر 35 عاما، وصديقته الأرجنتينية البالغة من العمر 23 عاما والتي تخضع للتحقيق حاليا.

في الأول من أيلول/ سبتمبر كانت فرنانديز تترجل من سيارتها خارج المبنى الذي تقطن فيه وتلقي التحية على مجموعة من الناس عندما تقدم رجل يحمل مسدساً وصوبه نحوها على بعد سنتيمترات من وجهها، وسحب الزناد الذي عَلِق.

المصادر الإضافية • أ ب