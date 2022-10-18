English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
فنزويلا

فيديو: مادورو يعلن عن سقوط ثلاثة قتلى بانهيار أرضي في فنزويلا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
انهيار أرضي في فنزويلا
انهيار أرضي في فنزويلا   -   حقوق النشر  أ ب

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين، أنّ ثلاثة أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم في انهيار أرضي وقع في شمال البلاد.

وأوضح مادورو أنّ المعلومات الأوّلية تشير أيضاً إلى أضرار مادية جسيمة من جرّاء الانهيار الأرضي الذي وقع في حيّ إل كاستانو بمدينة ماراكاي عاصمة ولاية أراغوا والتي تبعد عن كراكاس 80 كلم.

وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الفنزويلي انهيارات طينية وقد دمّرت كلّ ما اعترض طريقها وجرفت معها سيارات وأشجاراً وصخوراً ضخمة.

وأدلى مادور بتصريحه هذا من لاس تيخيرياس التي خلّف فيها انهيار أرضي قبل أسبوع 54 قتيلًا وثمانية مفقودين.

وأورد هذه الحصيلة الجديدة مادورو خلال زيارته التفقّدية للموقع المنكوب، علماً بأنّ حصيلة سابقة كانت قد أفادت بسقوط 50 قتيلاً و56 مفقوداً في الكارثة.