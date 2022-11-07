مقتل 5 عناصر من الجيش الفنزويلي جراء تحطم طائرتهم أثناء مهمة تدريب

قُتل خمسة عناصر من الجيش الفنزويلي الأحد جراء تحطّم طائرتهم أثناء مهمّة تدريب، وفق ما أفادت السلطات.

وقال فلاديمير بادرينو لوبيث، وزير الدفاع الجنرال في بيان إن الطائرة من طراز "سي-208 بي"، "سقطت أرضًا" على بعد ثلاثة كيلومترات من قاعدة خوسيه أنتونيو باييث الجوية، في ولاية أمازوناس الجنوبية الفنزويلية".

وأضاف "حتى الآن، انتُشلت أربع جثث وعمليات البحث متواصلة للعثور على الخامسة".

وأمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بفتح "تحقيق لتحديد الأسباب المحتملة للحادث" و"تقديم كل الدعم اللازم لأقارب الفقداء".

وغرّد حاكم ولاية أمازوناس ميغيل رودريغيث قائلًا إن ولايته "في حداد. الحزن يغمرنا" مضيفًا "للأسف، ليس هناك أي ناجٍ".

وقال إن الطائرة تابعة للمجموعة التاسعة من سلاح الجوّ البوليفاري التي تقدّم المساعدة للسكان الأصليين في منطقة الغابات الكثيفة بالولاية.