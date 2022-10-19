ثمانية قتلى و18 جريحا في انفجارات أمام سجن في رانغون في ميانمار

انفجرت الأربعاء قنبلتان على الأقل أمام سجن في رانغون المركز التجاري لميانمار، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين كما أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة.

وقال المكتب الإعلامي للمجموعة العسكرية في بيان إن الانفجارات أصابت حشدا كان يصطف لتسليم طرود لأصدقاء وأقارب داخل سجن إنسين صباح الأربعاء دون تحديد عدد الانفجارات.

وحمّلت المجموعة العسكرية "إرهابيين" مسؤولية الانفجارات.

وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين في السجن إن بين القتلى ثلاثة من موظفي السجن على الأقل.

وأظهرت صور نشرت في وسائل إعلام محلية قيل إنها التقطت عقب الانفجارات ما بدا أنه بقع دماء على الأرض حول منضدة ونوافذ محطمة خلفها.

ووفقا لأحد الشهود، أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بهذا السجن الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية والذي تقول جماعات حقوقية إنه يضم مئات السجناء الذين أوقفتهم المجموعة العسكرية في حملتها على المعارضة.

ودخلت البلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب العام الماضي.

وانتشرت "قوات الدفاع عن الشعب" المدنية في كل أنحاء البلاد لمحاربة المجموعة العسكرية.