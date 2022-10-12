الحكم بالسجن 6 سنوات إضافية على أونغ سان سو تشي في قضيتي فساد في ميانمار

حكم على زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب عسكري في شباط/فبراير 2021، بالسجن لمدة ست سنوات إضافية في قضيتي فساد، حسبما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر لفرانس برس إنه حكم على سو تشي "بالسجن ثلاث سنوات في كل من قضيتي فساد" اتُهمت فيهما بتلقي رشاوى من رجل أعمال.

وسو تشي البالغة من العمر 77 عاما، حائزة جائزة نوبل للسلام في 1991 معتقلة في حبس انفرادي في سجن في عاصمة ميانمار نايبيداو. وهي تخضع لمحاكمة طويلة يدينها المجتمع الدولي معتبرا أنها سياسية.

وقد صدرت بحقها أحكام بالسجن لمدة 20 عامًا لأسباب مختلفة بينها التزوير الانتخابي والفساد.

وسو تشي ما زالت شخصية تحظى بشعبية كبيرة في ميانمار.