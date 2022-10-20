الحكومة الإثيوبية: محادثات السلام حول تيغراي ستعقد في جنوب إفريقيا في 24 تشرين الأول/أكتوبر

قالت الحكومة الإثيوبية الخميس إن الاتحاد الإفريقي أعلن أن محادثات سلام ستعقد في 24 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب إفريقيا لمحاولة حل الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في تيغراي.

وكتب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء أبيي أحمد رضوان حسين على تويتر "أبلغتنا مفوضية الاتحاد الإفريقي بأن محادثات السلام ستعقد في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2022 في جنوب إفريقيا. أكدنا التزامنا المشاركة".