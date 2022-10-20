شاهد: ضبط مسافر أمريكي أخفى 12 ألف قرص مخدر داخل عبوات حلوى

صادرت شرطة مكافحة المخدرات الأمريكية حوالي 12 ألف حبة من مخدر فنتانيل أخفاها مسافر داخل عبوات حلوى "سكتلز" (Skittles) و"هوبرز"(Whoppers) الشهيرة في مطار لوس أنجلوس.

Fentanyl Packaged in Candyhttps://t.co/2cge6rTOLy — LA County Sheriffs (@LASDHQ) October 20, 2022

وتم ضبط أقراص الفنتانيل أثناء محاولة المسافر صعود الطائرة، محملاً بها داخل عبوات الحلوى حيث أوقفته الشرطة وتم إلقاء القبض عليه. والفنتانيل مادة أفيونية اصطناعية قوية، تستخدم كمسكن للألم ويمكن لجرعة مليغرامين فقط منها أن تكون قاتلة، بحسب اختلاف وزن متلقيها واستخدامه السابق لها.