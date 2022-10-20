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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: ضبط مسافر أمريكي أخفى 12 ألف قرص مخدر داخل عبوات حلوى

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بقلم:  يورونيوز
الحبوب التي تم ضبطها
الحبوب التي تم ضبطها   -   حقوق النشر  Los Angeles County Sheriffs Department via AP

صادرت شرطة مكافحة المخدرات الأمريكية حوالي 12 ألف حبة من مخدر فنتانيل أخفاها مسافر داخل عبوات حلوى "سكتلز" (Skittles) و"هوبرز"(Whoppers) الشهيرة في مطار لوس أنجلوس.

وتم ضبط أقراص الفنتانيل أثناء محاولة المسافر صعود الطائرة، محملاً بها داخل عبوات الحلوى حيث أوقفته الشرطة وتم إلقاء القبض عليه. والفنتانيل مادة أفيونية اصطناعية قوية، تستخدم كمسكن للألم ويمكن لجرعة مليغرامين فقط منها أن تكون قاتلة، بحسب اختلاف وزن متلقيها واستخدامه السابق لها.