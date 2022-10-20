المغرب يعلّق عرض فيلم سينمائي بسبب موسيقى لفنانة مدافعة عن استقلال الصحراء الغربية

قرر المركز السينمائي المغربي الخميس تعليق عرض الفيلم السينمائي "زنقة كونتاكت"، بسبب تضمنه موسيقى للفنانة الصحراوية مريم منت حسان، المدافعة عن استقلال الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو.

وقال المركز الذي يرخص لتصوير وعرض الأفلام في بيان، إنه "قرر تعليق العرض التجاري والثقافي للفيلم وطنيا ودوليا"، بالإضافة إلى "تعليق البطاقة المهنية لمخرجه إسماعيل العراقي". ووجه المركز أيضا "إنذارا لشركة الإنتاج من أجل تعديل نسخة الفيلم خلال 48 ساعة (..) تحت طائلة سحب رخصة مزاولة المهنة" منها.

يأتي هذا القرار بعدما شاهد 8 آلاف متفرج الفيلم في 16 صالة عرض بست مدن مغربية، بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس الماضي، بحسب البيان.

لكن لجنة متخصصة في المركز أعادت معاينته، "بعد نقاش أثير حوله في الصحافة الالكترونية" المحلية، ليتبين لها أن الموسيقى الواردة فيه "تعود فعلا للمغنية مريم منت حسان، وليس للمغني (المغربي) فاضول كما هو وارد بالسيناريو المحال على المركز"، قبل الترخيص بتصويره وتخصيص دعم مالي لإنتاجه بنحو 380 ألف يورو.

واعتبر المركز ذلك "خيانة للنص والحوار والصوت المحدد سلفا (..) لأسباب مشبوهة". وردا على هذا القرار قال منتج الفيلم في بيان الخميس: "يؤسفنا أن نرى سوء فهم يأخذ مثل هذه الأبعاد"، مؤكدا أن الأمر يتعلق "باختيار جمالي وموسيقي بحت"، وأضاف أن المخرج "اختار ببساطة أن يضع صوت مغنية في الفيلم وليس ما تمثله سياسيا"، كما أعلن أن الشركة المنتجة اقترحت نسخة للفيلم "بدون هذه الموسيقى"، سيتم عرضها على المركز السينمائي الجمعة.

وكان الفيلم الذي يصور سيرة بائعة هوى ومغني روك أدمن المخدرات، نال في أيلول/سبتمبر الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة (شمال)، من دون أن يثير أي ضجة.

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول الصحراء الغربية، التي تسيطر المملكة على حوالى 80 بالمئة من أراضيها، وتقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها حلا وحيدا للنزاع، غير أن بوليساريو، المدعومة من الجزائر، تطالب بإجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة لتقرير مصيرها.