مقتل تيكوف نجم الهيب هوب الأمريكي بعد تعرضه لإطلاق نار في ولاية تكساس

قتل تيكوف، عضو فرقة "ميغوس" ومغني الراب الأميركي المعروف والذي يبلغ 28 عاما بعد تعرضه لإطلاق نار بولاية تكساس صباح الثلاثاء.

وأعلنت شرطة هيوستن وفاة تيكوف، وإصابة شخصين آخريين، في صالة للبولينغ في حيث كان يسهر برفقة أحد أعضاء فرقته مساء الإثنين.

وترك تيكوف الذي ولد باسم كيرسنيك كاري بول في أحد ضواحي ولاية أتلانتا الفقيرة، إرثا موسيقيا مهما في الهيب هوب وخاصة بأسلوب جديد تميز به وقدمه حيث تعزف 3 نغمات بإيقاع واحد.

اشتهرت فرقة "ميغوس" عام 2013 بأغنيتها " فيرساتشي" والذي أعاد مزجها مغني الراب الكندي دريك كما تصدرت أغنية "باد أند بوجي" عام 2016 صدارة المبيعات في الولايات المتحدة.

قبل حادث إطلاق النار نشر تيكوف على حسابه في انستغرام صورة شخصية له برفقة أغنية ستوب بريثينغ.