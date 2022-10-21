فيديو: محكمة أمريكية تبرئ الممثل كيفن سبيسي من تهمة الاعتداء الجنسي

رفضت محكمة في مدينة نيويورك دعوى قضائية طالب فيها مدعي الممثل كيفن سبيسي بتعويض قدره 40 مليون دولار كتعويض عن واقعة اعتداء جنسي.

وقال المحلفون إن مقيم الدعوى، وهو الممثل أنتوني راب (50 عاماً)، لم يتمكن من إثبات أن سبيسي "لمس جزءاً جنسياً أو حميمياً من جسده" خلال الواقعة التي يُزعم حدوثها عندما كان راب في الـ 14 من عمره.

وقال راب إن سبيسي (63 عاماً) اعتدى عليه جنسياً خلال حفل في نيويورك عام 1986، حيث دخل عليه في إحدى غرف المنزل الذي أقيم فيه الحفل وقام برفعه ووضعه على سرير واستلقى بجانبه وقام بلمس أردافه لفترة وجيزة.

وكان سبيسي أحد النجوم الأوائل في هوليوود الذين واجهوا عدة دعوات بتهم الاعتداء والتحرش الجنسي إثر انطلاق حملة "مي تو" عام 2017.

وواجه سبيسي تهم بالاعتداء الجنسي في دعاوى رفعها ضده ثلاث رجال في بريطانيا عن حوادث وقعت بين مارس - آذار 2005 وأبريل - نيسان 2013.

في عام 2019، أُسقطت تهم مماثلة وُجهت إلى الممثل الحائز على جائزة أوسكار بارتكاب اعتداء جنسي في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.