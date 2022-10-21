شاهد: آلات ضخمة تغسل مترو للعاصمة باريس طوله 75 متراً خلال 90 ثانية

تملك الهيئة المستقلة للنقل في باريس (RATP) آلات عملاقة لغسل قطارات المترو التي تشغلها في العاصمة باريس وضواحيها، يمكنها أن تغسل قطاراً بأكمله خلال دقيقة ونصف الدقيقة فقط.

تحت ضغط الحركة في المدن الكبرى، تعتبر السرعة أساسية لإنجاز مهمة من هذا النوع، وتهدف إلى عدم تعطيل حركة سير القطارات التي تنقل يومياً ملايين الناس.

الشركة تملك أيضاً ورشة عمل ميكانيكية تهتم بصيانة القطارات كلما تجتاز هذه الأخيرة نحو 15.000 كيلومتر. والقطارات تعبر هذه المسافة كل 45 يوماً تقريباً في باريس.

ويقول برونو لو مورفان مدير إحدى ماكينات تنظيف المترو: "الهدف الأساسي هو غسل القطارات بأسرع وقت ممكن. على القطارات أن تكون نظيفة وبخدمة المسافرين. إذا كانت نظيفة، هذا أفضل. الوقت الذي يتطلبه غسل قطار طوله 75 متراً هو دقيقة ونصف الدقيقة. ويضيف لو مورفان أن فريقه يغسل نحو 50 قطاراً أسبوعياً.

ويشير لو مورفان إلى أن الماكينة التي تغسل القطارات اقتصادية جداً لناحية مصروف المياه. ذلك أن غسل قطار بطول 75 متراً وبعرض مترين ونصف المتر، يطلب 750 ليتراً من المياه وهذا أوفر مما يتطلبه غسيل السيارة الفردية في المحطات. وتبدأ عملية الغسل من سقف القطار ثم الجانبين.

أما إدوار لوكانغ بيانغ، من ورشة الصيانة الميكانيكية، فيقول إن من الضروري أن يمر القطار كلّ 6 أسابيع تقريباً بالورشة، ذلك أن الصيانة تساهم كثيراً في إطالة مدة استخدامه. ويمكن للقطار إذا تمت صيانته جيداً أن يبقى في الخدمة لأربعين أو حتى خمسين عاماً. الأمر يعتمد على حالته.