شاهد: قطار شحن في المكسيك يخترق ألسنة اللهب بعد اصطدامه بشاحنة محملة بالوقود

اصطدم الجمعة قطار شحن في المسكيك بشاحنة صهريج محملة بالوقود على سكة متقاطعة مع طريق بمنطقة أغواسكالينتس في شمال البلاد. وبعد لحظة الاصطدام العنيفة التي أدت إلى إنفجار قوي نتيجة قوة الصدمة وكميات الوقود أكمل القطار سيره واخترقت مقطوراته ألسنة اللهب التي اندلعت بشكل كبير.

وقال حاكم المدينة إن الحادث لم يسفر عن اصابات أو وفيات مؤكدا أنه تم توقيف سائق شاحنة صهريج الوقود للتحقيق معه. وتابع الحاكم أنه تم إجلاء 300 أسرة بشكل احترازي بهدف تفادي وقوع حوادث جانبية.