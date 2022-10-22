English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
المكسيك

شاهد: قطار شحن في المكسيك يخترق ألسنة اللهب بعد اصطدامه بشاحنة محملة بالوقود

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
قطار يخترق ألسنة اللهب في المكسيك.
قطار يخترق ألسنة اللهب في المكسيك.   -   حقوق النشر  أ ف ب بواسطة Mariano Garcia

اصطدم الجمعة قطار شحن في المسكيك بشاحنة صهريج محملة بالوقود على سكة متقاطعة مع طريق بمنطقة أغواسكالينتس في شمال البلاد. وبعد لحظة الاصطدام العنيفة التي أدت إلى إنفجار قوي نتيجة قوة الصدمة وكميات الوقود أكمل القطار سيره واخترقت مقطوراته ألسنة اللهب التي اندلعت بشكل كبير. 

viber

وقال حاكم المدينة إن الحادث لم يسفر عن اصابات أو وفيات مؤكدا أنه تم توقيف سائق شاحنة صهريج الوقود للتحقيق معه. وتابع الحاكم أنه تم إجلاء 300 أسرة بشكل احترازي بهدف تفادي وقوع حوادث جانبية.

المصادر الإضافية • أ ف ب