شاهد: آلة حفر الأنفاق الألمانية "كارولين" تباشر عملها في الخط 18 لمترو باريس

وصلت كارولين، إحدى آلات حفر الأنفاق المستعملة لحفر الخط 18 لمترو باريس، وهو مشروع عملاق قيد الإنجاز، إلى المحطة الأولى يوم الاثنين في أنتوني (أوت دو سين) الواقعة في جنوب العاصمة باريس، ويعد وصولها من المراحل الأهم لاستكمال هذا المشروع الضخم.

والخط 18 لمترو باريس هو جزء من مشروع خطوط المترو الأربعة الإضافية لمترو باريس والمسماة باريس الكبرى إكسبراس، ومن المقرر أن يربط بين محطة نانتير لا فولي ومحطة مطار أورلي مرورا من مطار باريس أورلي.

ويبلغ قطر كارولين، آلة حفر الأنفاق الألمانية، 9 أمتار وتزن 110 أطنان، ومن المتوقع أن تساهم في تسريع عملية انجاز هذا المشروع.

وحضر في المكان موظفو مجموعة "فينشي سبي" (Vinci-Spie) والمدراء من شركة باريس الكبرى "سوسيتيه دو غران باري" إلى جانب 120 ضيفًا ومسؤولين آخرين، وعلى بعد 30 مترًا من الجدار المراد هدمه وقفوا ليشهدوا نهاية النفق بعد ساعة.

وبعد ساعة من العمل قطعت آلة الحفر كارولين آخر مترين، ودخلت بعمق 23 مترًا وطولها 65 مترًا، لتصل إلى ما سيعرف في المستقبل بمحطة "أنتوني بول"، والتي ينبغي أن تستوعب 12000 مسافر يوميًا.

وبدأ العمل على هذا المشروع الضخم في العام 2020، ويشرف على هذا الخط الذي يبلغ طوله الإجمالي 50 كم، شركة باريس الكبرى ونقابة النقل في إيل دو فرانس. ومن المقرر أن يبدأ افتتاحه من سنة 2023 إلى 2030. ويتكون من 13 محطة.