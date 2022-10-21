بيكيه قد يجد نفسه مجبراً على ارتداء قميص لبرشلونة عليه اسم صديقته السابقة شاكيرا

قد يجد النجم الإسباني وقلب دفاع برشلونة، جيرارد بيكيه، نفسه عمّا قريب مجبراً على ارتداء قميص جديد للنادي عليه اسم صديقته السابقة، المغنية شاكيرا، بحسب تقارير صحفية.

وكتبت صحيفة ماركا الإسبانية أن بيكيه "يواجه تعذيباً" إذا حدث ذلك حقاً.

يأتي ذلك بعدما أصبحت شركة سبوتيفاي السويدية، التي تقدم خدمات بث الموسيقى والبودكاست، الراعي الأساسي لفريق برشلونة.

وكان لاعبو النادي لبسوا قميصاً عليه شعار (لوغو) مغني الراب الكندي "دريك"، وهو عبارة عن بومة خلال مواجهة الكلاسيكو التي انتهت لصالح ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف الأحد الماضي.

وأشارت مصادر الصحيفة الإسبانية إلى أن صفقة بين برشلونة وسبوتيفاي من المرجح أن تتم قريباً، وبموجبها ستكون المغنية شاكيرا الفنانة المقبلة التي تسوّق لها سبوتيفاي على قيمص النادي.

وأضافت ماركا أن الشركة السويدية ترغب أيضاً في التسويق لفرقة الروك البريطانية "كولدبلاي" (Coldplay).

وشاكيرا، الفنانة الكولومبية، على وشك إصدار أغنية جديدة تحمل عنوان "مونوتونيا" (روتين)، التي قالت تقارير صحفية إنها أغنية عاطفية، ستتطرق فيها إلى مسألة انفصالها عن بيكيه.

ولم تحدد ماركا موعداً للمباراة التي سيلبس فيها لاعبو برشلونة "قميص شاكيرا".

وكان بيكه (35 عاماً) وشاكيرا (45) في علاقة منذ 12 عاماً وانفصلا سابقاً خلال الصيف، حيث حاول الطرفان حلّ الأمور في إطار ودي، بحسب فريقيهما القانونيين.