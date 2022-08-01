برشلونة يبيع 25% من أسهم بارسا ستوديو مقابل 100 مليون يورو

باع برشلونة الإسباني 25% من أسهم "بارسا ستوديو"، احدى الشركات التابعة له المسؤولة عن إدارة التداول الرقمي والانتاج السمعي البصري في النادي، لمنصة سوسيوس (Socios.com) مقابل 100 مليون يورو، حسب ما أعلن رئيسه جوان لابورتا الإثنين.

قال لابورتا في مؤتمر صحافي لتقديم لاعبه الجديد الفرنسي جول كونديه "توصلنا إلى اتفاق لبيع 25% من بارسا ستوديو مقابل 100 مليون يورو. لدينا تفويض من الجمعية العمومية (المشجعون-المساهمون)، لبيع 49% من الحصص وحتى اللحظة بعنا 25% لسوسيوس".

وكان برشلونة باع 10% ثم 15% من حقوق البث التلفزيوني في الدوري الإسباني، لصندوق الاستثمار الأميركي "سيكسث ستريت" على مدى السنوات الـ25 المقبلة، مقابل 400 مليون يورو.

ويواصل برشلونة مناوراته المالية لتعزيز سيولته، بعد معاناته في السنوات الأخيرة، بغية تسجيل لاعبيه الجدد البرازيلي رافينيا، العاجي فرانك كيسييه، الدنماركي أندرياس كريستنسن وكونديه، مع احترام سقف الرواتب قبل انطلاق الدوري الإسباني.

وخلافاً للصفقات السابقة مع سيكث ستريت، لا يمتد العقد مع سوسيوس 25 عاماً لأنه نهائي "هي عملية بيع دائمة" حسب ما أوضح لابورتا.

وتابع الرئيس "هناك طريقة لاسترداد نسبة الـ25%، لكن في الوقت الحالي، تعني هذه العملية دخول شريك جديد ضخ 100 مليون يورو".

وتسمح منصة سوسيوس للأندية بزيادة تفاعلها مع المشجعين وتحقيق الدخل منهم بشكل أفضل، خصوصاً مع استخدام رموز المشجعين، وهي أصول رقمية قائمة على العملات المشفّرة.

وبالاضافة الى بيع جزء من حقوقه التلفزيونية، لعب برشلونة على عدة جبهات لرفع سيولته، على غرار اقتراضه 595 مليون يورو من غولدمان ساكس واتفاق رعاية مع سبوتيفاي مقدّر بـ435 مليون يورو.

وفي آب/أغسطس 2021، قال لابورتا الذي أُعيد انتخابه رئيساً للنادي الكاتالوني، إن التدقيق المالي كشف عن إجمالي ديون النادي البالغة 1.35 مليار يورو.

وسمح النادي لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عنه الموسم الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، قائلاً إنه لا يستطيع الاحتفاظ به حتى براتب مخفّض.