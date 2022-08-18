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رياضة

محاولة فاشلة.. لص كاد أن يسرق ساعة روبرت ليفاندوفسكي في برشلونة

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بقلم:  يورونيوز
نجم كرة القدم روبرت ليفاندوفسكي تعرض في برشلونة لمحاولة سرقة لساعتة يده التي يبلغ ثمنها 70 ألف يورو
نجم كرة القدم روبرت ليفاندوفسكي تعرض في برشلونة لمحاولة سرقة لساعتة يده التي يبلغ ثمنها 70 ألف يورو   -   حقوق النشر  AP Photo

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن لصا كاد أن يسرق ساعة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة التي يقدر ثمنها بنحو 70 ألف يورو (71 ألف دولار) خارج ملعب تدريب تابع للنادي الإسباني يوم الخميس.

وكان الدولي البولندي البالغ من العمر 33 عاما في طريقه إلى حصة تدريب مسائية عندما فتح شخص باب سيارته وسرق الساعة بينما كان ليفاندوفسكي يحيي المشجعين.

وألقت الشرطة القبض سريعا على مشتبه به واستعاد ليفاندوفسكي ساعته مرة أخرى قبل المشاركة في التدريب استعدادا لمباراة يوم الأحد المقبل في الدوري على ملعب ريال سوسيداد.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو الشهر الماضي من بايرن ميونيخ بعد أن ساعد الفريق الألماني على الفوز بالعديد من الألقاب منها ثمانية ألقاب في الدوري الألماني ولقب دوري أبطال أوروبا.

المصادر الإضافية • رويترز