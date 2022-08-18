محاولة فاشلة.. لص كاد أن يسرق ساعة روبرت ليفاندوفسكي في برشلونة

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن لصا كاد أن يسرق ساعة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة التي يقدر ثمنها بنحو 70 ألف يورو (71 ألف دولار) خارج ملعب تدريب تابع للنادي الإسباني يوم الخميس.

وكان الدولي البولندي البالغ من العمر 33 عاما في طريقه إلى حصة تدريب مسائية عندما فتح شخص باب سيارته وسرق الساعة بينما كان ليفاندوفسكي يحيي المشجعين.

وألقت الشرطة القبض سريعا على مشتبه به واستعاد ليفاندوفسكي ساعته مرة أخرى قبل المشاركة في التدريب استعدادا لمباراة يوم الأحد المقبل في الدوري على ملعب ريال سوسيداد.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو الشهر الماضي من بايرن ميونيخ بعد أن ساعد الفريق الألماني على الفوز بالعديد من الألقاب منها ثمانية ألقاب في الدوري الألماني ولقب دوري أبطال أوروبا.