English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
كوستاريكا

فقدان طائرة على متنها 5 ألمان في كوستاريكا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
طائرة تحلق في السماء.
طائرة تحلق في السماء.   -   حقوق النشر  أ ف ب

فقدت طائرة صغير اقلعت من المكسيك وعلى متنها خمسة ألمان، قبالة ساحل كوستاريكا الجمعة، كما أعلن وزير الأمن العام الكوستاريكي خورخي توريس.

وقال توريس "تلقينا إنذارا يتعلق (باختفاء) طائرة، رحلة خاصة من المكسيك إلى مطار ليمون" بشرق البلاد. وأضاف المسؤول في تسجيل فيديو نشرته وزارته إن "خمسة مواطنين جنسيتهم ألمانية هم على متن الطائرة".

وتابع أن "الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة بالقرب من لا بارا دي باريسمينا في منطقة البحر الكاريبي بكوستاريكا وقمنا على الفور بتفعيل البروتوكول الداخلي" لتحديد موقعها.

وأوضح أن الطائرة فقدت عند الساعة 18:00 الجمعة (السبت 00:00 ت غ).

viber

وقال وزير الأمن العام إنه تم تعليق عمليات البحث بعد ساعات قليلة بسبب الليل و"سوء الأحوال الجوية" وستستأنف السبت.

المصادر الإضافية • أ ف ب