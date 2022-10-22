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تركيا

أردوغان يقترح إجراء استفتاء على تضمين الدستور حق ارتداء الحجاب

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
ميدان تقسيم في اسطنبول في 19 حزيران يونيو 2013
ميدان تقسيم في اسطنبول في 19 حزيران يونيو 2013   -   حقوق النشر  أوزان كوسيه/أ ف ب

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة متلفزة السبت إجراء استفتاء، لوضع ضمانة دستورية للحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات. 

وقد احتدم مؤخرا النقاش حول ارتداء الحجاب في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023. وتركيا التي كرست العلمانية في دستورها، حظرت لفترة طويلة ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، وكذلك في أماكن مثل البرلمان ومباني الجيش.

ورفعت حكومة أردوغان القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في عام 2013. لكن على عكس التسعينات حينما أثار الموضوع نقاشا حادا، لا تقترح أي حركة سياسية حاليا حظره في تركيا.

حتى أن كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري قال في بداية تشرين الأول/أكتوبر: "لقد ارتكبنا أخطاء في الماضي بشأن الحجاب... حان الوقت لتجاوز هذا السؤال وأن يتوقف السياسيون عن تناوله".

ووفق مراقبين، أراد الزعيم المعارض أن يُطمئن الناخبين المحافظين، الذين يصوتون تقليديا لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان. وأمام هذه المحاولة لاستقطاب أصوات المحافظين، ردّ الرئيس التركي في مطلع الشهر بدعوة خصمه لتضمين الدستور هذا الحق.

وتساءل أردوغان السبت: "هل هناك تمييز بين المحجبات وغير المحجبات اليوم في الوظيفة العامة؟ في المدارس؟ كلا... لقد نجحنا في ذلك". وأضاف قائلا:  "سنرسل قريبا تعديلا دستوريا إلى البرلمان... ولكن إذا لم يحل الأمر في البرلمان، فسنعرضه على الشعب".

المصادر الإضافية • أ ف ب