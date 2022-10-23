المكسيك تتعرض لأمطار غزيرة وسيول مع تراجع حدة العاصفة روزلين

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة روزلين تراجعت حدتها مع تحركها عبر الجانب الغربي من وسط المكسيك، غير أن الأمطار الغزيرة والسيول لا تزال مستمرة.

وأضاف المركز أن روزلين، التي صُنفت إعصارا من الفئة الثالثة، وصلت إلى اليابسة قرب سانتا كروز في شمال ولاية ناياريت المكسيكية، وهي ولاية تشتهر بشواطئها السياحية الجذابة.

وقال المركز إنه بحلول منتصف يوم الأحد تراجع تصنيف الإعصار روزلين إلى عاصفة مدارية، مصحوبة برياح أقوى لكن انخفضت سرعتها القصوى إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وأضاف المركز قوله إنه من المتوقع أن تتباطأ بوتيرة أسرع مع تحركها إلى الداخل. ومن المتوقع أيضا أن تتحول العاصفة إلى منخفض مداري بحلول مساء الأحد (بالتوقيت المحلي) قبل أن تتبدد خلال الليل أو في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وأظهرت صور من ناياريت، بعد وصول روزلين إلى اليابسة، سيارات مغمورة بالمياه ومنازل تعرضت أسطحها وواجهاتها لأضرار جسيمة. وقالت وكالة الأمن المدني الحكومية على تويتر إن مسؤولي الطوارئ أُرسلوا إلى المناطق الأكثر تضررا.

وذكر حاكم الولاية أنه وردت أنباء عن أضرار طفيفة في خاليسكو المجاورة. واستأنف مطار بويرتو فالارتا الدولي المزدحم جميع عملياته. وعاد بعض من جرى إجلاؤهم إلى منازلهم. ولا يزال المسؤولون يعملون على استعادة الكهرباء في المناطق التي شهدت انقطاعا للتيار. وظلت الشواطئ على امتداد الساحل مغلقة، وقال المركز إنه من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة والسيول في بعض مناطق مسار العاصفة.