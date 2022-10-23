شاهد: شخصيات الزومبي تجتاح شوارع ميكسيكو سيتي للإحتفال

تجمع الآلاف من المكسيكيين في شوارع مكسيكو سيتي السبت وهم يرتدون زي الزومبي المتعطش للدماء في مسيرة الزومبي السنوية. تحولت المدينة خلال ساعات لساحة غارقة في دماء مزيفة تجولها حالة من الرعب. سار المشاركون وهم يرتدون ملابس ممزقة وأقنعة مجددا في هذا المهرجان بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد.

بمناسبة الذكرى الـ 15 لعرض الزومبي، اختار المنظمون الاحتفال بعيد كوينسينيرا المكسيكي التقليدي الذي كان موضوع هذه النسخة.

وقال ليو باراد منظم مسيرة الزومبي "هذا العام ، نحتفل بذكرى تأسيس العرض الـ 15، لذا اختارنا موضوع كوينسينيرا المكسيكي التقليدي هذا العام الذي يعد نسخة أمريكا اللاتينية للاحتفال بعيد الميلاد الـ 16."

تراوحت الأزياء التنكرية بين أفلام الزومبي الشهيرة إلى شخصية كاترينا المكسيكية الشعبية. وطلب المنظمون من المشاركينإحضار الطعام للتبرع به لشبكة غلوبال فود بانكينغ.

يعود تاريخ أول مسيرة زومبي في المكسيك إلى العام 2007، بعد أربع سنوات من أول مسيرة زومبي على الإطلاق أقيمت بمدينة تورنتو الكندية في 26 أكتوبر- تشرين الأول 2003.