مستشار النمسا يسعى إلى تأمين إمدادات الغاز للشتاء خلال زيارة لأبوظبي الأسبوع القادم

يسعى كارل نيهامر، المستشار النمساوي إلى تأمين المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي من الإمارات خلال زيارة لأبوظبي هذا الأسبوع، بهدف تقليل اعتماد بلاده الكبير في مجال الطاقة على روسيا، حسبما قال مكتبه يوم الاثنين.

وتحاول النمسا جاهدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا إيجاد مصادر بديلة للغاز الطبيعي الضروري للتدفئة وبعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة التي تنتج سلعا مثل الصلب والورق. وتأتي معظم الكهرباء في النمسا من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الكهرومائية.

تأمين الإمدادات لموسم التدفئة القادم

ونقل مكتب نيهامر عنه قوله في بيان "نحن مستعدون جيدا للشتاء القادم. منشآت التخزين لدينا ممتلئة تقريبا. قللنا أيضا بشكل كبير اعتمادنا على الغاز الروسي من 80 بالمئة إلى 50 بالمئة".

وسيسافر نيهامر إلى أبوظبي مع وزير ماليته ماجنوس برونر ووزير الطاقة والبيئة ليونور جيوسلر من حزب الخضر.

وقال المستشار النمساوي: "نعمل الآن على تأمين الإمدادات لموسم التدفئة القادم. لذلك سأسافر مع ماجنوس برونر وليونور جيوسلر إلى أبوظبي بعد ظهر يوم الأربعاء لإجراء مفاوضات حول كيفية تقليل اعتمادنا على روسيا بشكل أكبر وزيادة أمن الإمدادات لموسم 2023-2024".

والنمسا وصندوق الثروة السيادي (مبادلة)، الذي تملكه حكومة أبوظبي، هما أكبر مساهمين في شركة النفط والغاز النمساوية (أو.إم.في).

وأضاف نيهامر أن الإمارات "شريك استراتيجي مهم" في جهود النمسا لضمان أمن الإمدادات.