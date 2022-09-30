شاهد: اكتشاف حيوان صغير نادر للغاية ببوستالم في سالزبورغ النمساوية

تم اكتشاف حيوان صغير للغاية ونادر في بوستلام بمنطقة سالزبورغ النمساوية حيث اكتشف أحد أعوان الغابات الفيدراليين عن طريق الصدفة مخبأ في أحد الأعشاش، والتي أعدها حراس الغابات لمنح الثدييات الصغيرة فرصا للتعشيش والبقاء على قيد الحياة.

تم فحص وجود هذه الثدييات، التي يبلغ طولها حوالي تسعة سنتيمترات فقط، عن كثب لمدة عامين. وهو حيوان له عيون سوداء وفراء فضي وذيل كثيف يشبه ذيول السناجب الرمادية. الحيوان يبدو كلعبة أطفال وهو ليلي ويقتات من أكل اللحوم ويعشش بشكل رئيسي في تجاويف الأشجار وأعشاش الطيور القديمة ومع ذلك، لا يُعرف حتى الآن سوى القليل جدًا عن هذه الحيوانات الخجولة.

الحيوان محمي بشكل صارم بموجب التوجيه الأوروبي للحيوانات والنباتات، وقد بحثت فرق حماية الغابات الفيدرالية عن الحيوانات في جميع أنحاء النمسا إلى جانب جمعية الحفاظ على الطبيعة كجزء من المشروع. وقد عملت عون حماية الغابات آنا صوفي بيرتشر لمدة عامين في منطقة بوستلام في سالزبورغ للعثور على مسارات للحيوانات. يوجد حوالى 30 صندوقا للتعشيش موزعة على 15 موقعا.