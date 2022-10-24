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الفلبين

تحطم أجزاء من طائرة كورية إثر خروجها عن مدرج في مطار بالفيليبين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
الطائرة التابعة للخطوط الجوية الكورية عقب الحادث
الطائرة التابعة للخطوط الجوية الكورية عقب الحادث   -   حقوق النشر  Civil Aviation Authority of the Philippines via AP

خرجت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية عن المدرج لدى هبوطها في مطار سيبو الدولي في الفيليبين، ما تسبب بإصابات طفيفة بين الركاب وأرغم السلطات على إغلاق ثاني أكثر المطارات في البلاد ازدحاما، حسبما أعلن مسؤولون الإثنين.

وتم إجلاء ركاب وطاقم الطائرة التي كانت تقوم برحلة من إنشيون بكوريا الجنوبية، والبالغ عددهم 173، من الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 330، عقب خروجها عن المدرج الأحد، على ما أكدت هيئة الطيران المدني في الفيليبين في تقرير.

وتلقى عدد من الأشخاص الذين أصيبوا بجروح طفيفة إسعافات في عيادة المطار.

وأكد مساعد المدير العام بالمطار، غلين نابولي، أن المطار سوف يغلق حتى منتصف الليل وستعمل السلطات على استئناف الرحلات خلال اليوم.

Civil Aviation Authority of the Philippines via AP
الطائرة عقب الحادثCivil Aviation Authority of the Philippines via AP

وقال في مؤتمر صحافي "نأمل أن نتمكن من سحب الطائرة بحلول الغد".

وبدأ تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وقدم رئيس الخطوط الكورية وو كيي-هونغ اعتذاره إزاء الحادثة ووعد بإجراء "تحقيق معمق" من جانب السلطات الفيليبينية والكورية الجنوبية.

وقال وو في بيان نشر على الموقع الالكتروني للشركة "نعطي الأولوية دائما للسلامة في جميع عملياتنا ونأسف حقا للضغط والإزعاج لركابنا".

في 2018 ، انزلقت طائرة تابعة لشركة طيران شيامن عن المدرج في مطار بمانيلا ما أدى إلى إلغاء أكثر من مئة رحلة حتى تم سحب الطائرة الصينية من الأوحال بعد أكثر من يوم.