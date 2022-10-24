كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية بعد الاشتباه في توغل حدودي لسفينة كورية شمالية

أطلقت سفينة حربية كورية جنوبية عيارات تحذيرية باتجاه سفينة كورية شمالية في وقت مبكر الاثنين بعدما اشتبهت بتجاوزها الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأفادت تقارير بأن سفينة تجارية كورية شمالية عبرت ما يعرف بخط الحد الشمالي بالقرب من جزيرة بينغنيونغ عند الساعة 3.42 صباحا، ولكنها تراجعت شمالا بعد أن أطلقت البحرية الكورية الجنوبية عيارات تحذيرية، وفق ما ذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، بحسب يونهاب.

وأضافت الوكالة نقلا عن جيش كوريا الشمالية أن الجيش الشعبي الكوري زعم أن سفينة عسكرية كورية جنوبية انتهكت حدود الأمر الواقع من 2.5 إلى 5 كيلومترات بعد دقائق عدة من الحادثة الأولى، ما دفع الجيش الشعبي الى إطلاق 10 عيارات تحذيرية باتجاهها ردا على ذلك.

وقال متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي في بيان "حذرنا مرة أخرى بشدة الأعداء الذين قاموا باستفزازات بحرية، بالإضافة إلى إطلاق نيران مدفعية وبث بمكبرات الصوت عبر الحدود"، وفق يونهاب. وتعتبر الحدود البحرية نقطة ساخنة، وكانت مسرحا لاشتباكات عدة بين الكوريتين على مر السنين.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع قيام كوريا الشمالية بعمليات إطلاق صواريخ، وقصف مدفعي أثارت استفزاز كوريا الجنوبية واليابان كما أثارت قلق حلفائهما الغربيين.

وكثفت بيونغ يانغ تدريباتها العسكرية بشكل كبير مؤخرا، حيث قالت سيول وواشنطن إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على وشك إجراء ما قد تكون سابع تجربة نووية لبلاده.

ويأتي تبادل إطلاق النار التحذيري الاثنين في اليوم نفسه الذي تزور فيه نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان اليابان وتجري محادثات ثلاثية مع اليابان وكوريا الجنوبية، في إظهار للوحدة بعد سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.