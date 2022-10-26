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مصر

مصر: دعوة الملك تشارلز لحضور قمة المناخ لا تزال قائمة

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بقلم:  يورونيوز
اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة لقمة المناخ كوب 27 في شرق القاهرة، مصر.
اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة لقمة المناخ كوب 27 في شرق القاهرة، مصر.   -   حقوق النشر  KHALED DESOUKI/AFP or licensors

قال مسؤول مصري رفيع المستوى الثلاثاء إن الدعوة الموجهة للملك تشارلز الثالث لحضور قمة المناخ في تشرين الثاني/نوفمبر في مصر والتي عارضتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، لا تزال قائمة.

وأوضح أن "أكثر من 90" رئيس دولة أو حكومة سيتوجهون إلى شرم الشيخ بمناسبة مؤتمر المناخ (6-18 تشرين الثاني/نوفمبر).

وقال محمد نصر رئيس شؤون المناخ بوزارة الخارجية المصرية خلال إيجاز إلكتروني للرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين "من وجهة نظرنا فيما يتعلق بجلالة الملك تشارلز إنها دعوة مفتوحة".

وتابع السفير نصر "ما زلنا نأمل أن يتمكن من المجيء إلى شرم الشيخ" مشددًا على أن العاهل البريطاني الجديد كان "مدافعًا قويًا عن العمل المناخي وقدوة يحتذى بها".

مطلع تشرين الاول/أكتوبر أكد قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث لن يذهب إلى قمة المناخ، بعد تقارير صحافية افادت أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أثارت "اعتراضات" على مشاركة الملك فيها.

المصادر الإضافية • أ ف ب