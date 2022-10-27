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إيطاليا
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قتيل وأربعة جرحى في هجوم بسكين بينهم اللاعب الإسباني بابلو ماري قرب ميلانو

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بقلم:  يورونيوز
صورة للمتجر الذي تعرض فيه لاعب مونزا الإيطالي بابلو ماري للطعن في ميلان
صورة للمتجر الذي تعرض فيه لاعب مونزا الإيطالي بابلو ماري للطعن في ميلان   -   حقوق النشر  REUTERS

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بينهم لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري في هجوم بسكين الخميس في مركز تجاري قرب ميلانو، وفق ما نقلت وسائل الاعلام، لافتة إلى فعل معزول ارتكبه شخص غير متزن.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) أن إيطاليا (46 عاما) يعاني مشاكل نفسية تم اعتقاله بعد لحظات من الهجوم الذي وقع عصرا في أساغو على أطراف ميلانو.

وأضافت الوكالة أن القتيل موظف في متجر كارفور الواقع داخل المركز التجاري حيث حصل الهجوم، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح بالغة.

وأظهرت العناصر الأولى للتحقيق أن المهاجم الذي كان يخضع لعلاج نفسي استولى على سكين قبل أن يهاجم أشخاصا عديدين كانوا في جواره.

وبين المصابين لاعب كرة القدم الاسباني بابلو ماري، قلب الدفاع في نادي مونزا. وقال مصدر قريب من النادي إنه نقل إلى المستشفى وكان لا يزال في وعيه وقادرا على الكلام.

وكتب مدير النادي أدريانو غالياني في تغريدة "عزيزي بابلو، نحن جميعا إلى جانبك وإلى جانب عائلتك، نحبك، استمر في القتال كما فعلت دائما، انت مقاتل وستتماثل سريعا للشفاء".

من جهته، كتب أرسنال عبر حسابه على تويتر "خواطرنا مع بابلو ماري والضحايا الآخرين لحادث اليوم المروع في إيطاليا. لقد تواصلنا مع وكيل بابلو الذي أخبرنا أنه في المستشفى ولم يتعرّض لأذى خطير".

المصادر الإضافية • أ ف ب