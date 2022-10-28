ألمانيا تستدعي السفير الإيراني ردا على استدعاء سفيرها في طهران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في إفادة صحفية يوم الجمعة، إن ألمانيا استدعت السفير الإيراني للتشاور يوم الخميس، ردا على استدعاء سفيرها في طهران أودو موتسل، وذلك على خلفية إعلان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تشديد التعامل مع إيران".

واستدعت إيران السفير الألماني أمس الخميس، متهمة برلين بالتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية، وذلك في ظل انتشار احتجاجات في أنحاء البلاد، عقب وفاة مهسا أميني (22 عاما) في حجز للشرطة، وكانت إيران بحسب وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء اتهمت ألمانيا بدعم تلك الاحتجاجات، كما حملت طهران دولا أوروبية أخرى المسؤولية في دعم ما وصفته "باعمال إرهابية"، على حد تعبير وكالة الانباء الإيرانية.

وقالت ألمانيا يوم الأربعاء إنها فرضت قيودا على دخول الإيرانيين، بالإضافة إلى تلك التي أعلن الاتحاد الأوروبي بالفعل عن فرضها، ردا على الطريقة التي تعاملت بها السلطات الإيرانية مع المظاهرات السلمية لمواطنيها، وووضع حقوق الإنسان في إيران، وقالت بيربوك إنه من غير الممكن أن تسير العلاقات الثنائية بين برلين وطهران على ما هي عليه.