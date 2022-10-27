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رياضة

تغريم مدرب ليفربول يورغن كلوب بسبب مشادة مع الحكم خلال مباراة سيتي

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بقلم:  يورونيوز
مدرب ليفربول يورغن كلوب يجادل الحكم خلال مباراة ودية في النمسا. 2020/08/25
مدرب ليفربول يورغن كلوب يجادل الحكم خلال مباراة ودية في النمسا. 2020/08/25   -   حقوق النشر  ماتياس شرودر/أ ب

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس، تغريم يورجن كلوب مدرب ليفربول 30 ألف جنيه إسترليني (34848 دولارا)، بسبب مشادة مع الحكم المساعد خلال الفوز 1-صفر على مانشستر سيتي، في الدوري الممتاز في وقت سابق هذا الشهر.

 ونال كلوب بطاقة حمراء بسبب الاحتجاج الشديد على الحكم المساعد، لعدم احتساب مخالفة ضد الدولي المصري محمد صلاح صاحب هدف الفوز.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تم تغريم يورغن كلوب 30 ألف جنيه إسترليني لخرقه لوائح الاتحاد الإنجليزي، خلال مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي في 16 أكتوبر 2022".

و"أقر المدرب بأن تصرفه في الدقيقة 86 كان غير لائق، لتفرض عليه لجنة تأديب مستقلة هذه العقوبة خلال جلسة استماع". واعتذر المدرب الألماني عن تصرفه عقب المباراة، وقال إنه كان يجب أن يتعامل مع الموقف بشكل مختلف. ويستضيف ليفربول، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري برصيد 16 نقطة من 11 مباراة، ليدز يونايتد صاحب المركز 18 يوم السبت.

المصادر الإضافية • رويترز