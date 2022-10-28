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ايرلندا

بعد أشهر من الجمود السياسي.. لندن ستدعو لانتخابات ثانية في ايرلندا الشمالية

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بقلم:  يورونيوز
مبنى البرلمان في مقر جمعية أيرلندا الشمالية، في بلفاست أيرلندا الشمالية
مبنى البرلمان في مقر جمعية أيرلندا الشمالية، في بلفاست أيرلندا الشمالية   -   حقوق النشر  PAUL FAITH/AFP or licensors

من المتوقع أن تدعو المملكة المتحدة الجمعة إلى إجراء انتخابات ثانية هذا العام في ايرلندا الشمالية بعد أشهر من الجمود السياسي بشأن وضعها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وانتهت المهلة النهائية لاستئناف تقاسم السلطة في الحكومة الإقليمية لإيرلندا الشمالية منتصف ليل الخميس الجمعة.

وقالت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي إن ذلك يعني أن الانتخابات "ستجري بالتأكيد".

انتهاء المدة القانونية لإنشاء حكومة مشتركة

جاء انتهاء المدة القانونية لإنشاء حكومة مشتركة بين القوميين المؤيدين لإيرلندا والنقابيين المؤيدين للمملكة المتحدة بعد أن قامت الأحزاب بمحاولة أخيرة لإعادة تشغيل المجلس المفوض في ايرلندا الشمالية.

في جلسة الخميس المثيرة للجدل، اجتمعت الأحزاب السياسية لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ أشهر لكنهم فشلوا في انتخاب رئيس حكومة يشكّل مجلس وزراء.

وإيرلندا الشمالية من دون حكومة عاملة منذ شباط/فبراير عندما أطاح "الحزب الوحدوي الديمقراطي" المؤيد للتاج البريطاني، السلطة التنفيذية بسبب معارضته الشديدة لقواعد التجارة لمرحلة ما بعد بريكست.

ويريد الحزب تعديل أو إلغاء بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي وافقت عليه لندن وبروكسل كجزء من اتفاق بريكست الذي أبرم في العام 2019، بحجة أنه يضعف مكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة.

المصادر الإضافية • أ ف ب