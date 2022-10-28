بايدن: حديث بوتين عن إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا "خطير"محادثة
عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكه فيما قاله نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن أنه لا ينوي استخدام سلاح نووي في أوكرانيا.
وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، أصر بوتين على أن روسيا لم تهدد باستخدام الأسلحة النووية وأنها ردت فقط على "الابتزاز" النووي من القادة الغربيين.
وقال بايدن في مقابلة مع شبكة نيوز نيشن "إذا لم تكن لديه النية، فلماذا يواصل الحديث عن الأمر؟ لماذا يتحدث عن القدرة على استخدام سلاح نووي تكتيكي؟"
وأضاف أن طريقة تناول بوتين للأمر "خطيرة جدا".
وقال بوتين ومسؤولون روس آخرون مرارا في الأسابيع الماضية إن روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية لحماية سلامة أراضيها، وهي تصريحات فسرها الغرب على أنها تهديدات ضمنية لاستخدام هذه الأسلحة للدفاع عن المناطق التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.
وفي مقابلة في وقت سابق مع شبكة سي.إن.إن، قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض إن روسيا ربما تفكر في استخدام ما تسمى بالقنبلة القذرة وإنها تحضر ذريعة لإلقاء اللوم على أوكرانيا. لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لم تر بعد أي مؤشرات تؤكد أن هذا ما يجري بالضرورة.
وقال كيربي عن تصريحات بوتين "غالبا ما يلومون الآخرين على ما يفعلونه بأنفسهم أو ما يوشكون على فعله. ولهذا علينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد".
وتابع "إننا لا نرى أي مؤشرات، حتى في هذا اليوم، على أن الروس يخططون لاستخدام قنبلة قذرة أو حتى الاستعداد لذلك".
حليف لبوتين يقول إن 23 جنديا قتلوا في هجوم أوكراني
قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس إن 23 من جنوده قتلوا وأُصيب 58 آخرون في هجوم بالمدفعية الأوكرانية هذا الأسبوع.
وقال قديروف في بيان نُشر على تطبيق تيليجرام إن الحادث وقع في منطقة خيرسون الجنوبية.
بلينكن:روسيا ستواجه "غضبا شديدا" إذا تراجعت عن اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس أن روسيا ستواجه "غضبا شديدا" إذا تراجعت عن اتفاقية تتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا التي مزقتها الحرب.
تم التوصل للاتفاقية التي أطلق عليها "مبادرة حبوب البحر الأسود" ومدتها 120 يوما، بين موسكو وكييف برعاية الأمم المتحدة. وتنتهي مدتها في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، واعتبر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) أن تمديدها "بالغ الأهمية". وتريد الأمم المتحدة تمديد الاتفاقية لعام.
لكن روسيا غير راضية عن بعض جوانب ترتيبات الاتفاقية وعملها، ما يثير الشكوك إزاء رغبة الكرملين في مواصلة العمل بموجبها. وساهمت الاتفاقية في خفض ارتفاع غير مسبوق في الأسعار التي تعاود الارتفاع وسط قلق إزاء تجديد مدة المبادرة.
دبي لصناعات الطيران تقاضي 11 شركة تأمين في لندن بسبب طائرات عالقة في روسيا
رفعت دبي لصناعات الطيران، وهي شركة لتأجير الطائرات، دعوى قضائية في لندن ضد 11 شركة تأمين، منها لويدز أوف لندن وإيه.آي.جي وتشب وسويس ري، بعد شهرين من شطبها ما يقرب من 600 مليون دولار بسبب 19 طائرة عالقة في روسيا.
كما حددت الدعوى المرفوعة لدى المحكمة العليا شركات فيديليس إنشورانس آيرلاند، وإتش.دي.آي جلوبال سبيشياليتي، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وجريت ليكس إنشورانس، وجلوبال إيروسبيس أندارايتنج ماندجرز، وستار يوروب إنشورانس و أكسيس سبيشياليتي يوروب.
وقال متحدث باسم لويدز إن شركة التأمين "ليست مخولة للإفصاح عن معلومات بشأن أي مطالبة أو بوليصة أو حامل بوليصة بعينهم".
وأحجمت ميونيخ ري، الشركة الأم لجريت ليكس، وإيه.آي.جي وسويس ري عن التعليق.
كما لم ترد شركات التأمين الأخرى وشركة دبي لصناعات الطيران على الفور على طلبات للتعليق.
رئيس كوريا الجنوبية: لم نزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة
قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يوم الجمعة إن سول لم تزود أوكرانيا بأي أسلحة فتاكة، وذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قرارا كهذا سيدمر علاقاتهما الثنائية.
صرح بوتين بذلك في مؤتمر عقد في موسكو يوم الخميس، متهما الغرب بالتسبب في إشعال الحرب في أوكرانيا.
وقال يون للصحفيين عندما سئل عن تصريح بوتين "لقد تضامنا مع المجتمع الدولي من أجل المساعدات الإنسانية السلمية لأوكرانيا ولم نقدم أي أسلحة فتاكة، لكنها مسألة تتعلق بسيادتنا على أي حال".
كانت كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة، قد أكدت أنها لن تزود كييف بمساعدات فتاكة وسعت إلى تجنب إثارة عداء روسيا لأسباب اقتصادية ولأن موسكو يمكن أن تمارس تأثيرا على كوريا الشمالية.
وقال يون "إننا نبذل جهودا للحفاظ على علاقات سلمية جيدة مع كل دولة فى العالم، بما فى ذلك روسيا".
زيلينسكي واقفا في الظلام: القصف لن يحطم معنوياتنا
وقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس في الظلام بجانب حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها ليلقي خطابه الليلي المصور الذي تعهد فيه بأن الهجمات الروسية واسعة النطاق على محطات الكهرباء لن تتمكن من الروح المعنوية للشعب الأوكراني.
وقال زيلينسكي إن كييف أسقطت 23 طائرة مسيرة في اليومين الماضيين.
وأطلقت روسيا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على شبكة توليد الكهرباء في أوكرانيا في الأسبوعين الماضيين، مما تسبب في أضرار كبيرة وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
وقال زيلينسكي "القصف لن يحطمنا - سماع نشيد العدو على أرضنا يخيفنا أكثر من صوت صواريخ العدو في سمائنا. نحن لا نهاب الظلام".
وقال مسؤول كبير في وقت سابق يوم الخميس إن كييف وأربع مناطق أخرى قد تضطر إلى قطع إمدادات الكهرباء لفترة أطول مما كان مخططا له بعد الضربات الروسية.
وقال زيلينسكي إن روسيا شنت حتى الآن أكثر من 8000 ضربة جوية وأطلقت 4500 صاروخ.
President @ZelenskyyUa recorded an address to each and every one of you. These are heartfelt words of thanks, to all who share the victory path with Ukrainians. Your donations made via U24 allowed us purchase ambulances, demining equipment, reconnaissance drones and much more. pic.twitter.com/X7RyB8Ii5G— U24 (@U24_gov_ua) September 28, 2022
الوكالة الذرية ستجري "تدقيقا مستقلا" في أوكرانيا بشأن "القنبلة القذرة"
ستتفقّد الوكالة الدولية للطاقة الذرّية موقعَين أوكرانيَّين "هذا الأسبوع" بناء على طلب كييف، حسبما أكّدت في بيان لها الخميس، فيما يتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بتدمير أدلة تظهر تطويرها "قنبلة قذرة".
وأوضح المدير العام للوكالة رافايل غروسي أن "المفتشين سيجرون عملية تدقيق مستقلة (...) لكشف أيّ تحويل لمواد نوويّة".
وبعد كلمة ألقاها غروسي بعد ظهر الخميس في نيويورك أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة، أوضح للصحافة أنّ خلاصات عمليّات التفتيش هذه ستكون "سريعة جدا"، متحدثا عن بضعة "أيّام".
كانت الوكالة الذرّية أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنّها ستجري تفتيشا "في الأيام المقبلة"، دون مزيد من التفاصيل.
وأكّدت الوكالة الخميس مجددا أنها فتّشت أحد الموقعَين "قبل شهر"، مشدّدة على أنّه "لم يُعثَر على أيّ نشاط نووي غير معلن".
بوتين يؤكد أن العالم يدخل العقد "الأكثر خطورة"
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس من أنّ العالم يدخل عقدا "هو الأكثر خطورة" منذ الحرب العالمية الثانية، معتبراً أن الصراع في أوكرانيا صورة من المعركة ضد الهيمنة الغربية.
وقال بوتين أمام منتدى فالداي للحوار في موسكو "نحن في لحظة تاريخية. نحن بلا شك نواجه العقد الأكثر خطورة، الأكثر أهمية، (العقد) الذي لا يمكن التنبؤ به" منذ 1945.
وأضاف أنّ "الغرب غير المتحد بشكل واضح، ليس في وضع يسمح له بقيادة العالم، لكنه يسعى يائساً، ومعظم شعوب العالم لا تستطيع القبول بذلك"، معتبراً أنّ الكوكب "في وضع ثوري".
وأشار بوتين إلى أنّ الهجوم على أوكرانيا جزء من هذا "التغيير للنظام العالمي بأسره".
وتابع "روسيا لن تحتمل أبداً إملاءات الغرب العنيف والاستعماري"، متحدثاً عن تغييرات "لا مفر منها" في "النظام العالمي".
بايدن: حديث بوتين عن إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا "خطير"
عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكه فيما قاله نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن أنه لا ينوي استخدام سلاح نووي في أوكرانيا.
وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، أصر بوتين على أن روسيا لم تهدد باستخدام الأسلحة النووية وأنها ردت فقط على "الابتزاز" النووي من القادة الغربيين.
وقال بايدن في مقابلة مع شبكة نيوز نيشن "إذا لم تكن لديه النية، فلماذا يواصل الحديث عن الأمر؟ لماذا يتحدث عن القدرة على استخدام سلاح نووي تكتيكي؟"
وأضاف أن طريقة تناول بوتين للأمر "خطيرة جدا".
وقال بوتين ومسؤولون روس آخرون مرارا في الأسابيع الماضية إن روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية لحماية سلامة أراضيها، وهي تصريحات فسرها الغرب على أنها تهديدات ضمنية لاستخدام هذه الأسلحة للدفاع عن المناطق التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.
2️⃣4️⃣6️⃣ days of full-scale Russia’s war on #Ukraine.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 27, 2022
Information on #Russian invasion.
Losses of #Russia’s armed forces in Ukraine, October 27. pic.twitter.com/Vne3r5e34B