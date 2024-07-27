أقوى جوازات السفر ل2024: المركز الأول لسنغافورة والثاني لدول أوروبا وجواز الإمارات العاشر عالميا

بقلم: يورونيوز

في تحول كبير على ساحة جوازات السفر العالمية، تصدرت سنغافورة قائمة أقوى جوازات السفر لعام 2024، حيث يتيح جواز السفر السنغافوري لحامليه دخول 195 دولة بدون تأشيرة. ويعززهذا الإنجاز من مكانة سنغافورة كمركز رئيسي للمسافرين الدوليين، وفقاً لأحدث تصنيف لمؤشر هينلي لجوازات السفر .

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فيما تراجعت إلى المركز الثاني عدة دول أوروبية كانت تتقاسم الصدارة في بداية العام. وأبرز هذه الدول هي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، وإسبانيا، حيثً توفر لحاملي جوازاتها دخول 192 دولة بدون تأشيرة. أما المركز الثالث، فقد شهد تزايداً ملحوظاً في التنافس بين سبع دول وهي: النمسا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، هولندا، كوريا الجنوبية، والسويد التي تسمح لحاملي جوازاتها بدخول 191 بلدا.

جوازات سفر فرنسية وألمانية Francois Mori/AP

أما المملكة المتحدة، فقد تراجعت إلى المرتبة الرابعة، حيث انخفض عدد الوجهات التي يمكن دخولها بدون تأشيرة إلى 190 بلدا. وحسب التصنيف، فقد تراجعت أيضاً الولايات المتحدة إلى المركز الثامن بعد أن كانت في الصدارة قبل عقد من الزمن. في حين احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة العاشرة، محققة قفزة كبيرة بإضافة 152 بلدا جديدا إلى قائمة الوجهات التي لا تحتاج لتأشيرة منذ بدء المؤشر.

من ناحية أخرى، تظل أفغانستان في ذيل القائمة، حيث فقد جواز السفر الأفغاني إمكانية الوصول إلى وجهة جديدة خلال الستة أشهر الماضية، ما يقلص عدد الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة إلى 26. كما شهدت فنزويلا تراجعاً ملحوظاً، إذ تراجعت بنحو 17 مرتبة خلال العقد الماضي، نتيجة للأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة.

يشير الدكتور كريستيان إتش كايلين رئيس مجلس إدارة هينلي وشركاه إلى أن فجوة التنقل العالمية بين الدول الأعلى والأدنى في المؤشر أصبحت أوسع من أي وقت مضى، ما يعكس التفاوت الكبير في حرية السفر بين الدول.

ويعكس هذا التحول التغيرات المستمرة في السياسات العالمية وتأثيرها على حرية التنقل الدولي، ويبرز أهمية الاستمرار في متابعة تصنيفات جوازات السفر العالمية للحصول على أحدث المعلومات حول السفر الدولي.