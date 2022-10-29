إصابة أربعة اسرائيليين وفلسطيني بإطلاق نار في الضفة الغربية ومقتل المهاجم

أصيب أربعة إسرائيليين وفلسطيني بجروح السبت بإطلاق نار في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت أجهزة الاسعاف والجيش الإسرائيلي.

وقال النائب الاسرائيلي عن اليمين المتطرف ايتمار بن غفير الذي يسعى تحالفه الصهيوني المتشدد الى تحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات الثلاثاء، إن منزله في الخليل كان هو المستهدف.

لكن قوات الأمن الاسرائيلية لم تؤكد هذه المعلومة فيما نقل الاعلام الاسرائيلي عن مصادر أمنية ان منزل بن غفير في مستوطنة بالخليل لم يستهدف.

وأشار مسعفو خدمة الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" الى إصابة خمسة أشخاص هم أربعة إسرائيليين وفلسطيني.

وأوضحوا ان إسرائيليا في الخمسين من عمره "فقد الوعي" جراء إصابته البالغة فيما أصيب آخرون بجروح أقل خطورة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن مهاجما "اطلق النار" قرب نقطة تفتيش في الخليل بالضفة الغربية المحتلة والتي تضم أيضا مستوطنين متطرفين.

وقال متحدث عسكري لوكالة فرانس برس إن حارسا أمنيا إسرائيليا أردى المهاجم في المكان.

وأضاف الجيش أن "جنودا يقومون بعمليات تفتيش في المنطقة" بحثا عن مشتبه بهم آخرين.