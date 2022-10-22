فيديو: إصابة إسرائيلي بالقدس الشرقية ومقتل فلسطيني في الضفة الغربية

أصيب إسرائيلي بجروح بالغة السبت في هجوم طعنا في القدس الشرقية المحتلة، وفق ما أفادت الشرطة الاسرائيلية موضحة أنها اطلقت لاحقا النار على المشتبه بتنفيذه الهجوم.

وقالت الشرطة في بيان إن "مشتبها به طعن أحد المارة" في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.

واضافت أن الضحية "اصيب بجروح بالغة ونقل الى المستشفى".

وذكرت وسائل الإعلام الاسرائيلية أن الجريح يهودي متدين في العشرينات من عمره.

وتابعت الشرطة أن المشتبه به لاذ بالفرار بعد الهجوم، ولكن تم "تحييده" لاحقا، أي أن عناصر الشرطة اطلقوا عليه النار، في حي الشيخ جراح الفلسطيني.

ولم تدل بمعلومات إضافية عن هوية المهاجم ولا عن حالته.

مقتل فلسطيني في الضفة الغربية

كما قتل فلسطيني السبت في شمال الضفة الغربية المحتلة بنيران جنود اسرائيليين، وفق ما افادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن الضحية اسمه رابي عرفة رابي (32 عاما) لافتة الى أنه "أصيب برصاصة في الرأس ونقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جداً، واستشهد في وقت لاحق متأثرا بجروحه".

وفي اتصال مع فرانس برس، أكد الجيش الاسرائيلي أن "ثلاثة مشتبه بهم حاولوا دخول إسرائيل في شكل غير قانوني مستخدمين سيارة".

وأضاف أن "جنودا موجودين في المنطقة أوقفوا السيارة لتفتيشها، لكنها فرت وصدمت جنديا"، لافتا إلى أن الجنود أطلقوا النار في اتجاهها.

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين وهما معقلان للفصائل الفلسطينية المسلحة حيث كثّفت قوات الدولة العبرية مداهماتها في أعقاب هجمات دامية ضد أهداف إسرائيلية في آذار/مارس ونيسان/ابريل.

هذه المداهمات التي غالبا ما تتخللها اشتباكات مع السكان الفلسطينيين، خلفت أكثر من مئة قتيل في الجانب الفلسطيني في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.