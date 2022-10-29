قائد الحرس الثوري الإيراني محذراً المحتجين: "اليوم هو آخر أيام الشغب"

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي المتظاهرين من أن يوم السبت سيكون آخر يوم يخرجون فيه إلى الشوارع.

وقال "لا تخرجوا إلى الشوارع! اليوم هو آخر أيام الشغب".

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها الشهر الماضي.

وتحولت الاحتجاجات إلى ثورة شعبية شارك بها إيرانيون غاضبون من جميع طبقات المجتمع، مما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للزعماء من رجال الدين منذ ثورة 1979.

وقالت جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن 250 متظاهرا قُتلوا واُعتقل الآلاف في أنحاء إيران.

وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة محتجين يهتفون بموت الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي وقوات الباسيج التي لعبت دورا كبيرا في قمع المحتجين.