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إيران
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قوات الأمن الإيرانية قتلت ثمانية متظاهرين على الأقل منذ مساء الأربعاء (منظمة العفو)

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بقلم:  يورونيوز
احتجاجات إيران.
احتجاجات إيران.   -   حقوق النشر  أ ب

أفادت منظمة العفو الدولية الخميس أن قوات الأمن الإيرانية قتلت ثمانية أشخاص على الأقل منذ مساء الأربعاء في سياق استمرار ممارسة القمع الدامي للتظاهرات التي تبادر إليها النساء منذ ستة أسابيع.

وقالت منظمة العفو إن "قوات الأمن الإيرانية قتلت ثمانية أشخاص على الأقل منذ الليلة الفائتة، مطلقة النار مجددا على أشخاص في حداد ومتظاهرين"، منددة بـ "الاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية".

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وفي نفس السياق، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من أوسلو مقرّاً عن مقتل 141 شخصاً على الأقل، من بينهم أطفال. واعتُقل أكثر من ألف شخص، من بينهم من يواجه عقوبة الإعدام، حسبما أعلنت السلطات.