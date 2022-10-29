زيلينسكي يؤكد تضرر أربعة ملايين أوكراني من انقطاع الكهرباء

زيلينسكي يؤكد تضرر أربعة ملايين أوكراني من انقطاع الكهرباءمحادثة
أعلنت أوكرانيا انقطاعا "غير مسبوق" في التيار الكهربائي الجمعة أثّر إجمالا على أربعة ملايين شخص خصوصا في منطقة كييف مع تضرر منشآت الطاقة الأوكرانية بشدة جراء الضربات الروسية في الأسابيع الأخيرة.
من جانبها، أعلنت روسيا الجمعة أنها أكملت تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط خلال أكثر من شهر بقليل، من بينهم 41 ألفا نشروا في أوكرانيا، في إشارة تدل على رغبة الرئيس فلاديمير بوتين في عكس مسار تطورات الأسابيع الأخيرة بسرعة بعد سلسلة نكسات.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي "في العديد من المدن والمناطق في بلادنا، تم قطع الكهرباء لتحقيق الاستقرار". وأضاف أن هذه القيود تؤثر على "قرابة أربعة ملايين أوكراني".
وكتبت شركة "دتيك" الأوكرانية الخاصة على فيسبوك الجمعة "للأسف، ستفرض قيود إضافية على الإمدادات الكهربائية في الأيام المقبلة".
في أعقاب الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للكهرباء، اضطرت السلطات الأوكرانية إلى قطع الكهرباء لبضع ساعات يوميا في العديد من المناطق، لا سيما في العاصمة كييف، لتجنب انقطاع التيار كليا.
وتمكنت وكالة فرانس برس من زيارة محطة كهرباء أوكرانية ضربها الروس الخميس، وكان اثنان من الموظفين منكبين على إصلاح كابل بعمود كبير.
"إسقاط" كل المسيّرات فوق سيفاستوبول (سلطات القرم الموالية لروسيا)
وكالة: روسيا ستنظر بعين الاعتبار لتحديث القنابل النووية الأمريكية في أوروبا
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستنظر بعين الاعتبار، في تخطيطها العسكري، لتحديث القنابل النووية الأمريكية المنتشرة في أوروبا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ذكرت مجلة بوليتيكو، نقلا عن برقية دبلوماسية أمريكية وشخصين مطلعين، أن الولايات المتحدة عجلت بنشر أسلحتها النووية التكتيكية بي61-12 المحدثة في قواعد حلف شمال الأطلسي في أوروبا.
البحرية الروسية تعلن "صد" هجوم بمسيّرة في خليج سيفاستوبول (مسؤول محلي)
تصد البحرية الروسية صباح السبت هجوما بمسيّرة في خليج سيفاستوبول، مقر أسطول البحر الأسود التابع لموسكو في شبه جزيرة القرم، بحسب ما أفاد حاكم محلي عيّنته روسيا.
وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف على تلغرام إن "سفنا تابعة لأسطول البحر الأسود تصد مسيّرة في خليج سيفاستوبول... لم تُستهدف أي منشأة في المدينة. الوضع تحت السيطرة".
زيلينسكي يؤكد تضرر أربعة ملايين أوكراني من انقطاع الكهرباء
أعلنت أوكرانيا انقطاعا "غير مسبوق" في التيار الكهربائي الجمعة أثّر إجمالا على أربعة ملايين شخص خصوصا في منطقة كييف مع تضرر منشآت الطاقة الأوكرانية بشدة جراء الضربات الروسية في الأسابيع الأخيرة.
من جانبها، أعلنت روسيا الجمعة أنها أكملت تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط خلال أكثر من شهر بقليل، من بينهم 41 ألفا نشروا في أوكرانيا، في إشارة تدل على رغبة الرئيس فلاديمير بوتين في عكس مسار تطورات الأسابيع الأخيرة بسرعة بعد سلسلة نكسات.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي "في العديد من المدن والمناطق في بلادنا، تم قطع الكهرباء لتحقيق الاستقرار". وأضاف أن هذه القيود تؤثر على "قرابة أربعة ملايين أوكراني".
وكتبت شركة "دتيك" الأوكرانية الخاصة على فيسبوك الجمعة "للأسف، ستفرض قيود إضافية على الإمدادات الكهربائية في الأيام المقبلة".
في أعقاب الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للكهرباء، اضطرت السلطات الأوكرانية إلى قطع الكهرباء لبضع ساعات يوميا في العديد من المناطق، لا سيما في العاصمة كييف، لتجنب انقطاع التيار كليا.
غوتيريش يطالب "جميع الأطراف" ببذل جهود لتمديد اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة "جميع الأطراف" إلى "بذل كل جهد ممكن" لتمديد الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب الأوكرانية، حسبما قال المتحدث باسمه، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة رفع "الحواجز" بسرعة أمام الصادرات الروسية.
حدّد اتفاق البحر الأسود الذي وقّع في 22 تموز/يوليو برعاية الأمم المتحدة إجراءات لمدة 120 يوما لإتاحة تصدير الحبوب الأوكرانية بعدما علقت بسبب الحرب.
وسمحت هذه الآلية بتصدير نحو 9 ملايين طن من الحبوب وخففت حدة الأزمة الغذائية العالمية التي سببتها الحرب، غير أن الشكوك حيال تمديد الاتفاق أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات.
وينص اتفاق ثان وقّع في 22 تموز/يوليو، على تسهيل الصادرات الروسية، لكن موسكو تشكو عدم قدرتها على بيع إنتاجها وأسمدتها بسبب عقوبات غربية تؤثر خصوصا في القطاعين المالي واللوجستي.