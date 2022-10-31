موسكو تقصف كييف بعد 3 أيام من هجوم على أسطول الجيش الروسي في سيفاستوبول

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روسيا تقصف كييف

أكدت الرئاسة الأوكرانية أن روسيا نفذت "هجوماً كثيفاً" على منشآت الطاقة في مناطق عدة من البلاد.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموتشنكو "الإرهابيون الروس شنوا مجدداً هجوماً كثيفاً على منشآت الطاقة في عدد من المناطق. أسقطت الدفاعات الجوية بعض الصواريخ فيما أصاب البعض الآخر الهدف".

من جهته، أكد الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت "أكثر من خمسين صاروخ كروز" على أوكرانيا.

وسابقاً الإثنين قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن التيار الكهربائي انقطع عن عد أحياء في كييف بعد ضربات روسية. وأضاف كليتشكو أن مرافق البنية التحتية الحيوية كانت هي المستهدفة. وكتب عبر حسابه في تلغرام:

نتيجة للقصف انقطع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء.. لا توجد إمدادات مياه في بعض المناطق

وقال القائد العسكري الإقليمي أوليكسي كوليبا إن "الهجوم الصاروخي مستمر" بينما يعمل الدفاع الجوي الأوكراني على ردع الهجمات.

وقبل كليتشكو، قال أنطون غيراشينكو، المستشار الرئاسي الأوكراني، إن "ثلاثة انفجارات على الأقل" دوت في العاصمة مؤكداً أن روسيا أطلقت نحو 40 صاروخ كروز على أوكرانيا.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن نحو 7 أو 8 انفجارات هزت العاصمة باكراً صباح الإثنين.

وذكرت وكالات محلية ودولية أن دوي انفجارات سمع في العاصمة الأوكرانية ولكن الأنباء حول الأسلحة المستخدمة أو عدد الانفجارات لا تزال متضاربة.

ويأتي القصف بعد ثلاثة أيام من هجوم على الأسطول الروسي في القرم، حملت موسكو مسؤوليته لأوكرانيا بمساعدة لندن.

وصباح الإثنين، أطلقت إنذارات الغارات الجوية في مناطق عدّة وشاسعة من أوكرانيا. وأظهرت خريطة شاركتها القوات المسلحة الأوكرانية مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية في حالة تأهب، بما في ذلك مناطق كييف وخاركيف وسومي وزابوريجيا وأوديسا.