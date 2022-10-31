موسكو تقصف كييف بعد 3 أيام من هجوم على أسطول الجيش الروسي في سيفاستوبول

موسكو تقصف كييف بعد 3 أيام من هجوم على أسطول الجيش الروسي في سيفاستوبولمحادثة
أبرز المستجدات من الحرب الروسية الأوكرانية
روسيا تقصف كييف
أكدت الرئاسة الأوكرانية أن روسيا نفذت "هجوماً كثيفاً" على منشآت الطاقة في مناطق عدة من البلاد.
وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموتشنكو "الإرهابيون الروس شنوا مجدداً هجوماً كثيفاً على منشآت الطاقة في عدد من المناطق. أسقطت الدفاعات الجوية بعض الصواريخ فيما أصاب البعض الآخر الهدف".
من جهته، أكد الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت "أكثر من خمسين صاروخ كروز" على أوكرانيا.
وسابقاً الإثنين قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن التيار الكهربائي انقطع عن عد أحياء في كييف بعد ضربات روسية. وأضاف كليتشكو أن مرافق البنية التحتية الحيوية كانت هي المستهدفة. وكتب عبر حسابه في تلغرام:
نتيجة للقصف انقطع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء.. لا توجد إمدادات مياه في بعض المناطق
وقال القائد العسكري الإقليمي أوليكسي كوليبا إن "الهجوم الصاروخي مستمر" بينما يعمل الدفاع الجوي الأوكراني على ردع الهجمات.
وقبل كليتشكو، قال أنطون غيراشينكو، المستشار الرئاسي الأوكراني، إن "ثلاثة انفجارات على الأقل" دوت في العاصمة مؤكداً أن روسيا أطلقت نحو 40 صاروخ كروز على أوكرانيا.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن نحو 7 أو 8 انفجارات هزت العاصمة باكراً صباح الإثنين.
وذكرت وكالات محلية ودولية أن دوي انفجارات سمع في العاصمة الأوكرانية ولكن الأنباء حول الأسلحة المستخدمة أو عدد الانفجارات لا تزال متضاربة.
ويأتي القصف بعد ثلاثة أيام من هجوم على الأسطول الروسي في القرم، حملت موسكو مسؤوليته لأوكرانيا بمساعدة لندن.
وصباح الإثنين، أطلقت إنذارات الغارات الجوية في مناطق عدّة وشاسعة من أوكرانيا. وأظهرت خريطة شاركتها القوات المسلحة الأوكرانية مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية في حالة تأهب، بما في ذلك مناطق كييف وخاركيف وسومي وزابوريجيا وأوديسا.
إردوغان: تركيا عازمة على مواصلة جهودها في إطار الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين أن تركيا "عازمة على مواصلة الجهود" والدفاع عن الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية "رغم التردد الروسي".
وقال الرئيس التركي أحد رعاة الاتفاق الذي وقع في 19 تموز/يوليو في إسطنبول "مع أن روسيا تبدي ترددها لأنها لا تحصل على التسهيلات نفسها (مثل أوكرانيا)، نحن عازمون على مواصلة الجهود خدمة للبشرية".
وزارة الدفاع البريطانية: قوات احتياط روسية تم تسليحها ببنادق "بالكاد صالحة للاستخدام"
قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا نشرت على خطوط الجبهة الأمامية آلاف جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم مؤخراً، مضيفة أن "تجهيزم فقير"، حيث تم إعطاؤهم بنادق "بالكاد في حالة جيدة للاستخدام".
وأشارت الوزارة إلى أن نشر هؤلاء الجنود تم منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، منوهة إلى أن بعض الضباط الروس عبروا عن قلقهم سابقاً من وصول بعض جنود الاحتياط إلى المواقع العسكرية "من دون أسلحة".
واعتمدت الوزارة في تقريرها اليومي على دراسة بيانات منشترة في الإنترنت، خصوصاً الصور، وأشارت إلى أن الجنود الروس يحملون بندقية كلاشنيكوف (AKM) القديمة التي تمّ إنتاجها في 1959 وهي تستخدم طلقات من عيار 7.62 ملم.
وتوضح الوزارة أن الجيش الروسي حالياً يستخدم بنادق لها عيار آخر (5.45 ملم) وهي بنادق AK-74M و AK-12.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 October 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 31, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/2ZQnn5d7fS
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EqeG41LZiK
سفينتا شحن محمّلتان بالحبوب غادرتا الموانئ الأوكرانية الإثنين
غادرت سفينتا شحن محمّلتان بالحبوب الموانئ الأوكرانية الإثنين وسلكتا الممر البحري الإنساني في اتجاه تركيا، على الرغم من تعليق روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، بحسب موقع "مارين ترافيك" المتخصص.
وقال مركز التنسيق المشترك المُشرف على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، إنه من المقرر أن تغادر 12 سفينة شحن الموانئ الأوكرانية اليوم (الإثنين) على أن تتوجه إليها أربع سفن بينها واحدة ترفع العلم التركي.
بكين وواشنطن تناقشان الحرب في أوكرانيا
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي المنافسة بين بلديهما والحرب في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية الأحد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "وزير الخارجية ناقش الحاجة إلى إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، وإدارة العلاقات بمسؤولية" بين الولايات المتحدة والصين.
وتواجه القوتان نقاطاً خلافية عدة أبرزها تايوان، وبحر الصين، وحقوق الإنسان في شينجيانغ (شمال غرب)، والتنافس التكنولوجي، والحرب التجارية.
وناقش الطرفان أيضاً الصراع في أوكرانيا و"التهديدات التي تشكلها روسيا على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي"، بحسب البيان.
In my call with PRC Foreign Minister Wang Yi, we spoke about our efforts to responsibly manage the competition between our two countries, Russia’s war against Ukraine, and support for Haiti.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 31, 2022
ولم تكشف بكين على الفور عن حصول المكالمة.
وتعتبر الدول الغربية أحياناً أن الصين التي تلتزم الحياد رسمياً في الصراع الأوكراني، متساهلة جداً مع موسكو.
وتأتي المكالمة بين المسؤولين الصيني والأمريكي بعد أيام على محادثة هاتفية بين وانغ يي ونظيره الروسي سيرغي لافروف.
وأكد وانغ للافروف الخميس أن "الصين مستعدة لتعميق المبادلات مع روسيا على جميع المستويات".
اتفاق الحبوب في البحر الأسود "سيستمر" رغم انسحاب روسيا
قالت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا إنها ستمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الحبوب في البحر الأسود مع جدول مبرمج سابقاً لإخراج 16 سفينة يوم الإثنين، على الرغم من تعليق روسيا مشاركتها في الاتفاق.
وحثت الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة روسيا على التراجع عن قرارها بالانسحاب من الاتفاق.
وفي بيان، قال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، حيث يعمل موظفون روس وأوكرانيون وأتراك وآخرون من الأمم المتحدة، إن الوفود الثلاثة اتفقت أيضاً على توفير عمليات تفتيش يوم الإثنين لـ 40 سفينة.
وفي أعقاب هجوم سيفاستوبول، أعلن الكرملين انسحابه من الاتفاقية التي توسطت فيها الأمم المتحدة وأنقرة، والتي تسمح للسفن المدنية بتصدير الحبوب والأسمدة من موانئ البحر الأسود.
وقالت روسيا أنها لا تستطيع "ضمان سلامة السفن المدنية" التي تسافر بموجب الاتفاقية بعد الهجوم على أسطولها في البحر الأسود. لكن زيلينسكي قال إن موسكو تبحث عن ذريعة لإنهاء المبادرة.
وقال في خطاب عبر الفيديو إن ذلك "أدى عمداً إلى تفاقم" أزمة الغذاء منذ سبتمبر / أيلول.
يتوقع محللون أن تقفز العقود الآجلة للقمح اليوم، الإثنين، إذ يجعل قد يحدّ انسحاب روسيا من اتفاق إسطنبول لتجارة الحبوب عبر البحر الأسود الصادرات الأوكرانية. هذا ما نعرفه حتى الآن:
الجيش الأوكراني: روسيا تسحب وحدات من خيرسون
قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا تعتزم سحب مدفعيتها الثقيلة من خيرسون بقصد نقل وحدات إلى مناطق أخرى على الخطوط الأمامية.
جاء ذلك في أحدث تقرير عسكري أوكراني، صدر في وقت متأخر من ليلة الأحد، ولكن مسؤولاً عينته موسكو في المنطقة نفى التقرير مؤكداً أن خطوط الجبهة الأمامية لم تتغير.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنه بحسب المعلومات المتوفرة، يتخذ العدو إجراءات تمهيدية لسحب وحدات المدفعية من الضفة اليمنى لمنطقة خيرسون، مع احتمال نقلها لاحقاً إلى اتجاهات أخرى".
زيلينسكي: الجيش صدّ هجوماً روسياً عنيفاً في دونيتسك
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد أن قوات بلاده صدت "هجوماً عنيفاً" شنته القوات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، موضحاً أن وحدة عسكرية من مدينة تشوب في غرب أوكرانيا نفذت العملية، دون أن يحدد موقع الاشتباك.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي "لقد أوقفوا اليوم العمليات الهجومية الشرسة التي شنها العدو. وتم صد الهجوم الروسي". وأضاف الرئيس الأوكراني أن "صندوق التبادل" أعيد ملؤه، مما يعني أسر جنود روس. ودارت أعنف المعارك في دونيتسك حول بلدتي باخموت وأفدييفكا.