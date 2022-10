موسكو تقصف كييف بعد 3 أيام من هجوم على أسطول الجيش الروسي في سيفاستوبول

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي المنافسة بين بلديهما والحرب في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية الأحد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "وزير الخارجية ناقش الحاجة إلى إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، وإدارة العلاقات بمسؤولية" بين الولايات المتحدة والصين.

وتواجه القوتان نقاطاً خلافية عدة أبرزها تايوان، وبحر الصين، وحقوق الإنسان في شينجيانغ (شمال غرب)، والتنافس التكنولوجي، والحرب التجارية.

وناقش الطرفان أيضاً الصراع في أوكرانيا و"التهديدات التي تشكلها روسيا على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي"، بحسب البيان.

In my call with PRC Foreign Minister Wang Yi, we spoke about our efforts to responsibly manage the competition between our two countries, Russia’s war against Ukraine, and support for Haiti.