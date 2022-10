الاتحاد الأوروبي يحث روسيا على "العودة عن قرار" تعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية أن أي حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية لم تسجل في البحر الأسود الأحد.

وقال المركز في بيان نشر ليلا بعدما أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي وقع في 22 تموز/يوليو في اسطنبول متحججة بهجوم مسيرات على سفنها "تعذر التوصل إلى اتفاق في مركز التنسيق المشترك بشأن حركة خروج سفن الشحن ودخولها في 30 تشرين الأول/اكتوبر".

وأوضح المركز الذي يضم مندوبين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في اسطنبول أنه تبلغ من روسيا "قلقها على أمن سفن الشحن" وقد نقل هذه المخاوف إلى الوفدين التركي والأوكراني.

وأضاف "منسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب في البحر الأسود أمير عبدالله تبلغ اليوم (29 تشرين الأول/اكتوبر) من الوفد الروسي لدى مركز التنسيق المشترك مخاوفه بشأن أمن تحرك السفن التجارية".

وتابع يقول "نقل عبدالله (هذه المخاوف) الى الوفدين التركي والأوكراني في مركز التنسيق المشترك".

ولم يصدر أي موقف رسمي تركي بعد على هذا الإعلان.



The current queue with grain has accumulated in the Black Sea since September, when Russia started deliberately delaying the functioning of the corridor and seeking to undermine the deal. Russia took the decision to resume its hunger games long ago and now tries to justify it 2/2