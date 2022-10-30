الاتحاد الأوروبي يحث روسيا على "العودة عن قرار" تعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانيةمحادثة
أعلن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية أن أي حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية لم تسجل في البحر الأسود الأحد.
وقال المركز في بيان نشر ليلا بعدما أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي وقع في 22 تموز/يوليو في اسطنبول متحججة بهجوم مسيرات على سفنها "تعذر التوصل إلى اتفاق في مركز التنسيق المشترك بشأن حركة خروج سفن الشحن ودخولها في 30 تشرين الأول/اكتوبر".
وأوضح المركز الذي يضم مندوبين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في اسطنبول أنه تبلغ من روسيا "قلقها على أمن سفن الشحن" وقد نقل هذه المخاوف إلى الوفدين التركي والأوكراني.
وأضاف "منسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب في البحر الأسود أمير عبدالله تبلغ اليوم (29 تشرين الأول/اكتوبر) من الوفد الروسي لدى مركز التنسيق المشترك مخاوفه بشأن أمن تحرك السفن التجارية".
وتابع يقول "نقل عبدالله (هذه المخاوف) الى الوفدين التركي والأوكراني في مركز التنسيق المشترك".
ولم يصدر أي موقف رسمي تركي بعد على هذا الإعلان.
وكان مصدر أمني أكد لوكالة فرانس برس مساء السبت أن "تركيا لم تتبلغ رسميا" الانسحاب الروسي.
وأضاف "يدرس مركز التنسيق المشترك المستجدات الأخيرة ويقيّم تأثيرها على عملياته ويناقش المراحل المقبلة".
وتمكنت تسع سفن شحن السبت من استخدام الممر البحري في البحر الأسود "وثمة أكثر من عشر (سفن) أخرى" جاهزة لذلك في الاتجاهين على ما أوضح المركز الذي يسهر على تطبيق الاتفاق.
وينص هذا الاتفاق خصوصا على تفتيش سفن الشحن التي تسلك البوسفور في الاتجاهين إن كانت فارغة أو محملة من قبل خمسة فرق مؤلفة من مفتشين اثنين لكل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.
منذ مطلع الشهر الحالي انتقدت أوكرانيا بطء عمليات التفتيش متهمة روسيا بعرقلة العملية.
وقدر المركز خلال الأسبوع الحالي بأكثر من 170 عدد سفن الشحن الجاهزة للتفتيش قبالة اسطنبول.
وسمح الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من آب/اغسطس بتصدير أكثر من تسعة ملايين طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من المرافئ الأوكرانية على ما أفاد المركز.
الاتحاد الأوروبي يحث روسيا على "العودة عن قرار" تعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
حث الاتحاد الأوروبي روسيا على "العودة عن قرارها" تعليق العمل بالاتفاق حول صادرات الحبوب من المرافئ الأوكرانية الحيوية للامدادات الغذائية العالمية على ما قال مسؤول ملف الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل.
وقال بوريل إن هذا القرار "يعرض للخطر طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة الذي نحتاجه للاستجابة للأزمة الغذائية العالمية التي سببتها الحرب في أوكرانيا" التي غزتها روسيا في نهاية شباط/فبراير الماضي.
Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022
The EU urges Russia to revert its decision.
2️⃣4️⃣9️⃣ days of full-scale Russia’s war on #Ukraine.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 30, 2022
Information on #Russian invasion.
Losses of #Russia’s armed forces in Ukraine, October 30. pic.twitter.com/y56k2uOIq7
روسيا توبخ أمريكا بسبب تصريحات عن اتفاق الحبوب
انتقد سفير روسيا لدى واشنطن الولايات المتحدة يوم الأحد لإصدارها ما وصفه بتأكيدات كاذبة بشأن قرار موسكو تعليق مشاركتها في اتفاق استئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.
وكتب السفير أناتولي أنتونوف على تطبيق تيليجرام "رد فعل واشنطن على الهجوم الإرهابي على ميناء سيفاستوبول شائن حقا. لم نر أي علامة تنديد بالأعمال المتهورة لنظام كييف".
وقال أنتونوف "يتم تجاهل كل المؤشرات على ضلوع متخصصين عسكريين بريطانيين في تنسيق الهجوم الكبير باستخدام طائرات مسيرة".
ورفضت بريطانيا مزاعم روسيا ووصفتها بأنها كاذبة. وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطوة روسيا المتعلقة باتفاق الحبوب ووصفها بأنها "مشينة تماما" وقال إنها ستفاقم الجوع.
زيلينسكي: إمدادات الكهرباء في أوكرانيا تتعافى بعد هجمات روسيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إن إمدادات الكهرباء في أوكرانيا تتعافى بعد الهجمات الروسية المنسقة على محطات الطاقة، لكن ربما لا تزال هناك حاجة إلى قطع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ.
وركزت روسيا هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ في الأسابيع القليلة الماضية على منشآت الطاقة في أنحاء أوكرانيا، مما أدى إلى تدمير أكثر من 30 بالمئة من طاقة توليد الكهرباء.
وقال زيلينسكي في خطاب مصور "يوجد اليوم بالفعل عدد أقل بكثير من... حالات انقطاع التيار الكهربائي بسبب الطوارئ... لكن لا يزال ممكنا فرض قيود في بعض المدن والمناطق".
واتهم روسيا باستهداف محطات قيد الإصلاح وقال إن بعض الفنيين قتلوا.
توقف حركة تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود الأحد بحسب مركز التنسيق المشترك
أعلن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية أن أي حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية لم تسجل في البحر الأسود الأحد.
وقال المركز في بيان نشر ليلا بعدما أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي وقع في 22 تموز/يوليو في اسطنبول متحججة بهجوم مسيرات على سفنها "تعذر التوصل إلى اتفاق في مركز التنسيق المشترك بشأن حركة خروج سفن الشحن ودخولها في 30 تشرين الأول/اكتوبر".
وأوضح المركز الذي يضم مندوبين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في اسطنبول أنه تبلغ من روسيا "قلقها على أمن سفن الشحن" وقد نقل هذه المخاوف إلى الوفدين التركي والأوكراني.
وأضاف "منسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب في البحر الأسود أمير عبدالله تبلغ اليوم (29 تشرين الأول/اكتوبر) من الوفد الروسي لدى مركز التنسيق المشترك مخاوفه بشأن أمن تحرك السفن التجارية".
وتابع يقول "نقل عبدالله (هذه المخاوف) الى الوفدين التركي والأوكراني في مركز التنسيق المشترك".
ولم يصدر أي موقف رسمي تركي بعد على هذا الإعلان.
The current queue with grain has accumulated in the Black Sea since September, when Russia started deliberately delaying the functioning of the corridor and seeking to undermine the deal. Russia took the decision to resume its hunger games long ago and now tries to justify it 2/2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 30, 2022
الخارجية الأمريكية: بلينكن يتحدث مع نظيره الهندي بشأن الحرب الأوكرانية
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث يوم السبت مع نظيره الهندي بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا من بين قضايا أخرى.
وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن تحدث مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار بشأن "القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب والعدوان الروسي المستمر على أوكرانيا".
وتعد الهند من كبار الدول التي تشتري النفط الروسي مما يساعد في تمويل حرب موسكو ضد أوكرانيا.
وقالت السفارة الروسية في الهند يوم الخميس إن جايشانكار سيزور روسيا في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.
بلينكن: روسيا تستخدم الغذاء كسلاح بوقف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم السبت إن روسيا تستخدم الغذاء كسلاح بوقف مشاركتها في صفقة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة وذلك من خلال زيادة تفاقم الأزمات الإنسانية.
وقال بلينكن في بيان إن "أي إجراء من جانب روسيا لتعطيل هذه الصادرات المهمة للحبوب هو في الأساس بيان مفاده أنه يتعين على الناس والعائلات في جميع أنحاء العالم دفع المزيد من أجل الغذاء أو الجوع".
توقف مباراة في الدوري الأوكراني بسبب غارة جوية
توقفت مباراة في الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم بين شاختار دونيتسك وأولكسندريا في لفيف لأكثر من ساعة بعد انطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارة جوية يوم السبت قبل أن يعود اللاعبون إلى أرض الملعب من جديد لاستكمال المباراة.
وأستؤنف النشاط الكروي في أوكرانيا مع انطلاق الموسم الجديد للدوري المحلي الممتاز للعبة الشعبية في أغسطس آب الماضي عقب غزو روسيا أراضي أوكرانيا المجاورة في فبراير شباط الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".
وعند توقف المباراة كان أولكسندريا متقدما 1-صفر بفضل هدف أندريه تسوريكوف المبكر.
واستؤنفت المباراة بعد نحو ساعة و40 دقيقة وانتهت بتعادل الفريقين 2-2.
وينافس شاختار في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وحاليا يخوض مبارياته المقررة على أرضه في وارسو عاصمة بولندا وسيستضيف رازن بال شبورت لايبزيج الألماني الأربعاء المقبل.
ويحتل الفريق الأوكراني المركز الثالث بين فرق المجموعة السادسة في البطولة الأوروبية الأولى للأندية بست نقاط قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.