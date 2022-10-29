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الولايات المتحدة الأمريكية

الحكومة الأمريكية تحذر الولايات الغربية من أنها قد تفرض تخفيضا لإمدادات المياه

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بقلم:  يورونيوز
أحد خزاني المياه لنهر كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية
أحد خزاني المياه لنهر كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية   -   حقوق النشر  AP Photo

حذرت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة من أنها قد تخفض إمدادات المياه في ولايات كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا لحماية نهر كولورادو وخزانيه الرئيسيين من الإفراط في استخدام المياه ومن الجفاف والتغير المناخي.

وكشف مكتب الاستصلاح الأمريكي عن ثلاث خطط عمل محتملة إحداها تتعلق بفرض تخفيضات وأخرى للسماح للولايات الغربية بوضع خطة تخفيض بمفردها أو خيار ثالث والأقل احتمالا بعدم اتخاذ أي إجراء.

وبالإضافة إلى حماية إمدادات مياه الشرب قد يحافظ الإجراء الاتحادي المقترح أيضا على إنتاج الطاقة الكهرومائية في أكبر خزانين في البلاد.

كان المكتب، وهو جزء من وزارة الداخلية، قد حدد في وقت سابق موعدا نهائيا في منتصف أغسطس لسبع ولايات غربية للتفاوض بشأن التخفيضات الخاصة بها أو ربما مواجهة تخفيضات إجبارية.

وتسرى اتفاقية عمرها 100 عام لتوزيع مياه نهر كولورادو بين الولايات السبع ولكن هذه الاتفاقية تعرضت لضغوط متزايدة جراء أسوأ جفاف منذ 1200 عام والذي تفاقم بسبب تغير المناخ.

المصادر الإضافية • أ ف ب