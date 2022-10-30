إلقاء قنابل حارقة على مركز دوفر البريطاني للهجرة

استهدفت مكاتب مركز دوفر البريطاني للهجرة الأحد بإلقاء مقذوفات حارقة، وفق ما افادت الشرطة المحلية.

وقالت شرطة كنت إنه تبين للمحققين أن "اثنين الى ثلاثة مقذوفات حارقة ألقيت على مكاتب" دائرة الهجرة في وزارة الداخلية، لافتة الى إصابة شخص بجروح طفيفة وموضحة أنه "تم تحديد هوية ومكان المشتبه به".

واشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن المركز يأوي مهاجرين. ولم تؤكد الشرطة مقتل المشتبه به الذي افادت تقارير إعلامية بانتحاره.

وقالت النائبة المحلية ناتالي إلفيك إنها "صُدمت بشدة لأحداث دوفر اليوم" مشيرة إلى أنها تحدثت إلى سكرتير الدولة لشؤون الهجرة بشأنها.

ويتزامن الهجوم مع وصول حوالى ألف مهاجر إلى السواحل الإنكليزية السبت بعد عبور قناة المانش، بحسب أرقام الحكومة البريطانية.

ويرتفع بذلك عدد العابرين بقوارب صغيرة للقناة إلى 40 ألفًا منذ بداية العام.