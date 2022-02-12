الشرطة البريطانية أرسلت لجونسون استمارة أسئلة في إطار تحقيقها بفضيحة الحفلات

أعلنت شرطة لندن الجمعة أنّها أرسلت إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استمارة أسئلة لكي يجيب عليها في إطار تحقيق تجريه بشأن حفلات نظّمت في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق التي شهدتها البلاد لمكافحة كوفيد-19.

وقال متحدّث باسم الشرطة في بيان "نستطيع أن نؤكّد أنّ رئيس الوزراء تلقّى استمارة أسئلة من شرطة لندن. سيردّ عليها كما ينبغي".

وكان المحقّقون في هذه القضية قد أعلنوا مساء الخميس أنّهم سيتّصلون بـ"أكثر من 50 شخصاً" للحصول على إفاداتهم حول هذه الفضيحة التي تهدّد المستقبل السياسي لجونسون.

وأتى بيان الشرطة بعيد ساعات على نشر وسائل إعلام صورة جديدة يظهر فيها جونسون مشاركاً في إحدى هذه الحفلات مع شخصين آخرين.

وتتحرّى الاستبيانات أنشطة هؤلاء الأشخاص خلال 12 مناسبة أقيمت في مقرّ رئاسة الوزراء خلال العامين 2020 و2021.

والخميس شنّ رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور هجوماً عنيفاً على جونسون، متّهماً إياه بخرق قواعد كوفيد وتعزيز "ازدراء" العامة للسياسة وتشويه سمعة المملكة المتحدة في الخارج.

وسلّط هذا الهجوم الحادّ وغير الاعتيادي للسياسي المحافظ العريق الضوء على الخطر الذي يتهدّد مستقبل جونسون بسبب فضيحة "بارتي غيت"، خصوصاً أنّه سبق للعديد من نواب حزب المحافظين الحاكم أن دعوه إلى الاستقالة.