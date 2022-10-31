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الهند

فيديو: ارتفاع عدد قتلى انهيار الجسر في الهند إلى 132

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بقلم:  يورونيوز
عمليات البحث لا تزال مستمرة بعد أن ارتفع عدد القتلى جراء الحادث إلى 130
عمليات البحث لا تزال مستمرة بعد أن ارتفع عدد القتلى جراء الحادث إلى 130   -   حقوق النشر  Ajit Solanki/ap

قال مسؤول في حكومة ولاية جوجارات الهندية لرويترز يوم الإثنين إن عدد قتلى انهيار جسر في الولاية ارتفع إلى 132.

وانهار جسر للمشاة فوق نهر ماتشو في بلدة موربي يوم الأحد عندما كان عليه عدد كبير من الناس الذين كانوا يحتفلون بأعياد مما أدى إلى سقوط الناس في النهر أسفل الجسر.

وقال المسؤول الكبير إن كي موشار إن "عدد القتلى في حادث انهيار الجسر ارتفع إلى 132. عمليات البحث والإنقاذ مستمرة". وأضاف أن عدد القتلى قد يرتفع.

وقال مشار إنه تم نشر أفراد القوات المسلحة إضافة إلى فرق إدارة الكوارث والطوارئ العامة من المناطق القريبة للبحث عن المفقودين والمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وذكرت السلطات أن أكثر من 400 شخص كانوا على الجسر المعلق الذي شُيد في الحقبة الاستعمارية أو حوله عندما انهار.

وتم تعيين فريق من خمسة أعضاء لإجراء تحقيق في الكارثة.

وشُيد هذا الجسر التاريخي خلال الحكم البريطاني في القرن التاسع عشر. وأُغلق لمدة ستة أشهر للتجديدات وأُعيد فتحه للجمهور الأسبوع الماضي.

المصادر الإضافية • وكالات